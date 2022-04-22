 

Что думают американцы об изменении климата и углеводородах

-- 42% американцев считают, что изменение климата должно быть главным приоритетом для президента Байдена и Конгресса. Однако такое отношение сильно зависит от политических предпочтений респондента: изменениями климата озабочены 65% демократов, но только 11% республиканцев.
-- Три четверти американцев верят, что человеческая деятельность (например, использование углеводородного топлива) влияет на изменения климата, 46% считают, что даже сильно влияет.
-- В целом американцы полагают, что усилия по сокращению человеческого влияния на природу хороши для природы, однако мнения сильно разошлись по поводу того, хороши ли они для экономики. 55% демократов считают, что такие меры хороши и для экономики тоже, но 62% республиканцев полагают, что экономике они вредят. Причём и с той, и с другой стороны доля уверенных, что сокращение вмешательства человека в природу помогает или, напротив, вредит экономике, -- растёт.
-- Однако 69% американцев нравится мысль, что к 2050 году США достигнут "углеродной нейтральности" и перестанут выбрасывать в атмосферу избыточный углекислый газ. Так считают 90% демократов, но только 44% республиканцев. 
-- Также 69% американцев думают, что лучше развивать альтернативные источники энергии (солнце, ветер), нежели вкладываться в углеводороды. И в то же время 67% американцев считают, что энергетика должна быть смешанной: в ней должны присутствовать как альтернативные источники энергии, так и углеводороды. 

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APN.ru