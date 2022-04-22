Беженцам с Украины предлагают давать лживые показания о произошедшем в Буче

на автовокзале в Варшаве к нему подошли двое неизвестных и пообещали обеспечить благоприятные условия для жизни в странах Евросоюза, если он поучаствует в видеосъёмках в Германии. "Тебе надо будет сказать, что ты из Бучи. И когда ты жил в Буче, туда приехали фашисты, нацисты, русские и начали там бомбить, всех убивать, стрелять в мирных людей, насиловать и грабить. Ты должен это подтвердить", - передаёт Хагайназаров слова вербовщиков. "Я сказал, что в такие игры не играю и лечу в Таджикистан". Через полтора дня Хагайназаров покинул Варшаву.

Гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, выехавший с Украины в Варшаву, рассказал , что



