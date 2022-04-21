В американских школах, где маски были обязательными, ковидозаболеваемость была выше

Исследование, проведённое в марте в Соединённых Штатах в пятистах учебных округах, показало, что в тех американских школах, где были обязательные маски, заболеваемость ковидом была в 2,5 раза выше, а прерывания учебного процесса происходили в четыре раза чаще. Это произошло несмотря на то, что в августе 2021 года американский Центр по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний (CDC) объявил, что если каждый из общающихся людей имеет на лице маску -- они не считаются близкими контактами (это повлияло на уменьшение числа ковидотестирований в школах с обязательными масками). Кроме того, в школах с обязательными масками был выше процент вакцинированных (это определялось законодательством штатов). Однако эти обстоятельства не помогли школам с принудительными масками показать лучший результат.

https://brownstone.org/articles/contra-cdc-school-masking-did-not-keep-kids-in-school/

Эти данные согласуются с исследованием, которое в апреле провёл в Британии Офис национальной статистики. Поскольку маски в Англии отменили ещё в январе, это дало возможность сравнивать заболеваемость у тех, кто их носит, и тех, кто их не носит. Исследование Офиса национальной статистики, проведённое в марте, показало, что заболеваемость ковидом у людей, которые не считают нужным носить маски, в процентном соотношении чуть ниже, чем у тех, кто отвечает, что носит маски "всегда".

https://brownstone.org/articles/more-evidence-from-the-uk-that-masks-dont-work/

Также по ссылке можно посмотреть графики, демонстрирующие, что Шотландия, где масочный режим был жёстче и сохранялся дольше (его только на днях отменили), не показала лучших результатов по сравнению с Англией, а наибольшие всплески заболеваемости ковидом в Британии приходились на то время, когда там действовал масочный режим.



