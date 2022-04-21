Россия за русских

На днях в рунете разразились большой скандал и дискуссия на тысячи комментариев. Один из наших добровольцев сказал в своём видеоинтервью, что не мог усидеть дома, когда убивают наших белых русских детей, и пошёл их защищать. В ответ раздались истошные вопли диванных идеологов: «Расист!!! Нацист!!! Ты ничем не лучше, чем они, наши враги укры!» Правда, слава богу, и в ответ пошёл поток солидарности и поддержки нашему бойцу от очень широкой аудитории. К которому и я здесь присоединяю свой скромный голос.

Чего же вы завопили, как резаные? Разве он сказал не очевидное? Разве русские пошли бы защищать, например, негритянских детей и класть за них свои головы? Конечно же, нет. Мы и не пошли, когда некоторое время назад в Руанде племя хуту резало племя тутси. Грустно, но это ваши африканские дела, нам бы из собственных как-нибудь выгрести. Своих не бросаем! – «своих» тут ключевое слово. А свои это белые русские люди.

Да, нам помогают в этой войне не только русские и белые, но и представители других народов, которые перед нами в давнем долгу, а кого-то, мы спасли от гибели совсем недавно. Искреннее спасибо этим людям. Они осознают, что сохранение исторической России как страны русских это залог сохранения их народов.

Являются ли такие убеждения расизмом? В одном из многочисленных значений этого термина да, являются. Если определять расизм как патриотизм в отношении своей родной расы, тем более, вымирающей и уступающей жизненное пространство иным расам, то да, являются. И не надо пугливо шарахаться от такого расизма. Нас, белых, осталось на Земле 6-8% населения, защищать себя и свои интересы - это наш долг. То, что сейчас один белый - украинский - народ натравили на другой, русский, а остальные белые европейские страны подбрасывают дровишки в пламя войны, лишь трагически обостряет ситуацию.

Как сказано, мы воюем с коллективным Западом, с глобалистским Новым Мировым Порядком, включая его диктатуру безжалостной толерастии. А составляющими этой диктатуры являются не только непримиримая борьба с гомофобией, но и истеричный антирасизм, согласно которому белый всегда и во всём виноват перед цветным и не имеет права защищать свои белые интересы. Со всем этим насаждаемым нам дурным сатанинским мороком в виде гей-парадов и БЛМ мы тоже воюем.

И если кто-то запутался, то запомните, на наших знамёнах сейчас начертано: русская кровь, русская земля, русская нация, русский язык, семья и традиция. Вокруг именно этих ценностей сейчас сплотилась страна. Присмотритесь - про дурной левацкий интернационализм, толерастию и антирасизм на нашем знамени ничего не написано.

Будут ли нас за это обзывать фашистами-рашистами-нацистами? Ну, конечно же, будут, и даже не за это, а в любом случае, просто так, ни за что, придумывая на ходу то, что им удобно. Не стоит обращать внимание на пропагандистские западные обзывалки. Ведь мы-то с вами знаем, что на самом деле нацизм - это запрещать говорить на родном языке, сжигать людей живьём в Доме профсоюзов и пытать пленных.