В Софии администрацию залили краской из-за отказа переименовать улицу в честь Украины

Вход в администрацию Софийской области залили красной краской из-за отказа главы администрации Ивана Кючукова утвердить решение муниципальных депутатов о переименовании тротуара в районе посольства России в "аллею героев Украины".

Кючуков вернул эту депутатскую инициативу на новое рассмотрение, как и намерение переименовать ещё одно безымянное пространство в непосредственной близости от российского посольства в честь Бориса Немцова; также депутаты захотели поднять флаг Украины над зданием софийской администрации, разместив его рядом с болгарским. После отказа Кючукова удовлетворить эти желания, вход в администрацию был залит краской.

В свою очередь, представители городской организации Болгарской социалистической партии объявили об организации акции протеста у здания администрации Софии -- против конъюнктурного переименования улиц.