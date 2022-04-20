 

В Софии администрацию залили краской из-за отказа переименовать улицу в честь Украины

 

Вход в администрацию Софийской области залили красной краской из-за отказа главы администрации Ивана Кючукова утвердить решение муниципальных депутатов о переименовании тротуара в районе посольства России в "аллею героев Украины".

Кючуков вернул эту депутатскую инициативу на новое рассмотрение, как и намерение переименовать ещё одно безымянное пространство в непосредственной близости от российского посольства в честь Бориса Немцова; также депутаты захотели поднять флаг Украины над зданием софийской администрации, разместив его рядом с болгарским. После отказа Кючукова удовлетворить эти желания, вход в администрацию был залит краской.

В свою очередь, представители городской организации Болгарской социалистической партии объявили об организации акции протеста у здания администрации Софии -- против конъюнктурного переименования улиц.


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APN.ru