Исследователи из Саудовской Аравии выяснили, что антидепрессанты не помогают

Исследователи из Университета короля Сауда в Саудовской Аравии сравнили данные 17,5 миллионов американцев, которым не менее десяти лет назад была диагностирована депрессия, из них половина принимала антидепрессанты, а половина -- нет.

Учёные сделали вывод, что, независимо от того, принимали люди антидепрессанты или нет, их состояние со временем немного улучшилось.

В Англии в 2017-18 годах антидепрессанты принимали 17% взрослого населения, 7,3 млн человек.

В США в 2015-18 годах антидепрессанты принимали 13,2% взрослого населения, 27,6 млн человек.

Главное возражение, которое выдвигают критики саудовского исследования, заключается в том, что оно не учитывает изначальную тяжесть депрессии (предполагается, что антидепрессанты назначаются или должны назначаться только людям с более тяжёлой депрессией).

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10734869/Antidepressants-DONT-make-people-happier-major-study-claims.html

