 

После запрета головных платков во французских школах мусульманки стали лучше учиться

В 2004 году мусульманские головные платки были полностью запрещены во французских школах, однако ещё в 1994-м году был выпущен циркуляр, в котором школам давался совет запретить "показные знаки религиозности". Оба указа были встречены духовными лидерами мусульманами Франции с крайним неодобрением. Однако новое исследование, проведённое во Франции, сравнило судьбу женщин-мусульманок 1971-74 и 1987-90 годов рождения, то есть учившихся до и после запрета исламских головных платков. Выяснилось, что женщины из второй категории закончили школу с лучшими оценками, чем женщины, учившиеся в головных платках. Кроме того, они чаще выходили замуж за немусульман. 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10734679/temp.html 

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APN.ru