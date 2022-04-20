 

Путин поручил до 1 июня пересмотреть отношения России с ВТО

 

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении российских металлургических компаний носят незаконный характер, нарушая принципы ВТО, и отношения с этой организацией должны быть пересмотрены к 1 июня, поскольку "нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится".

Путин подчеркнул, что необходимо менять структуру производства и поставок отечественной металлургической продукции, стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургов в России, однако для зарубежных покупателей и партнёров сотрудничество с российскими металлургами останется предсказуемым и взаимовыгодным.


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APN.ru