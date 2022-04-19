До конца года вода из Северо-Крымского канала будет поставляться в Крым без оплаты

Власти Крыма до конца года будут бесплатно предоставлять воду для полива из Северо-Крымского канала аграриям региона, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сейчас канал заполнен на всей своей протяжённости. Фермерам её планируют подавать не ранее 25 апреля, в зависимости от погоды.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Из-за небольшого количества осадков и малоснежной зимы в 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, в Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды; также отсутствие воды негативно сказалось на сельском хозяйстве Крыма.

С началом проведения военной операции на Украине, район построенной украинцами дамбы был освобождён, дамба взорвана.