Американский суд посчитал "произвольным" и "капризным" масочный мандат Байдена

Федеральный судья США отменил мандат администрации Байдена на принудительное ношение масок в общественным транспорте.

Решение судьи окружного суда США Кэтрин Кимболл Мизелл вынесено по делу, возбуждённому в федеральном суде штата Флорида Фондом защиты свободы здоровья и частыми авиапутешественниками Аной Дасой и Сарой Поуп против администрации президента. Согласно постановлению судьи, президентский мандат выходит за рамки полномочий федеральной власти, является "произвольным" и "капризным".

Таким образом, ношение т.н. "защитных масок" в самолётах и поездах становится для американцев необязательным.