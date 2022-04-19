Украинцы вновь обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил:

"Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения... Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Также Гладков рассказал о положении дел в наиболее пострадавшем селе Белгородской области:

"Сегодня выехал в Журавлевку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью. К восстановительным работам постараемся приступить после Пасхи, потому что опасность пока сохраняется".

Губернатор добавил, что помимо домов пострадали 36 машин.

В Журавлёвке, несмотря на эвакуацию части населения, до сих пор остаются пожилые жители, которые "не могут расстаться со своим домом, со своей живностью". В селе круглосуточном режиме в селе дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.