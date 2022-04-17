Этапы развития последствий санкций в России и информационная война.

На основании применения аналогии и метафоры развития психологических систем, социально-экономическое и социально-психологическое развитие России в условиях последствий санкционных и внешнеполитических реалий, может протекать, на мой взгляд, на основании следующих этапов:





1. Этап освоения последствий санкций. На этом этапе санкции - объективный процесс. Восприятие и переживание санкций субъективны. Освоение последствий санкций на этом этапе — это знакомство с ними с перспективой на их адаптацию. Адаптация не будет удаваться, так как последствия будут "расцветать", будучи становящимися. Становящееся схватить невозможно! Становящееся, ускользает из рук. Сейчас освоение только начинается. До полной социально-психологической и социально-экономической инвентаризации последствий санкций (не списка самих санкций) ещё далеко. И нынешняя социально-психологическая реакция россиян далека от той, которая ожидается. Это самый болезненный и чувствительный этап, особенно тогда, когда все последствия раскроются и "расцветут". На этом этапе успокоительные установки воспринимаются некритически.

2. Этап адаптации. На этом этапе будет закончена социально-психологическая и социально-экономическая инвентаризация последствий (не путать со списком санкций). Постепенно начнутся процессы привыкания и адаптации к последствиям санкций. Этот процесс объективный, так как процессы адаптации заложены в любой живой, психологической, социальной и экономической системах. Болезненность и чувствительность будет спадать.



3.Этап прогрессии или регрессии (деградации). Прогрессия будет в том случае, если российская социально-экономическая и социально-психологическая система основательно изменит свои ключевые деструктивные механизмы существования. Всё это будет связано с проблемой основательной трансформации или сильной коррекции социально-психологической и социально-экономической ментальности России и россиян.

Регрессия или деградация будет тогда, когда не произойдёт вышеприведённая социально-психологическая и социально-экономическая трансформация России и россиян.

Динамика проявления этапов последствий санкций будет зависеть от особенностей информационной войны. Необходимо признать, что в настоящее время, несмотря на ограничения различных интернет-ресурсов, массовый российский обыватель продолжает находится в условиях усиливающейся информационной войны, главной составляющей которой, являются различные интервью экспертов как с российской, так и с украинской стороны.

Эти интервью по своему контенту преимущественно посвящены военно-политическому и экономическому состоянию России и Украины.

Согласно статистике контент-анализов интервью украинских военных экспертов, у них в основном преобладает контент о военном состоянии и процессов российской армии. Это связано с тем, что многие аспекты военного состояния и процессов в украинской армии являются военной тайной.





И наоборот, согласно статистике контент-анализов интервью российских военных экспертов, у них в основном преобладает контент о военном состоянии украинской армии. Это связано с тем, что многие аспекты военного состояния и процессов в российской армии также являются военной тайной.



Если бы в условиях Великой Отечественной войны советские граждане могли бы ежедневно прослушивать и прочитывать интервью и статьи германских экспертов о боевых действиях и состоянии советской армии, то как бы это сказалось на духе советского народа? Говорить о том, что немецкие войска вообще не занимались информационной войной, было бы не верно. Информационная война со стороны немцев была, но её тираж не был таким мощным, как это имеет место в эпоху интернета.





Очевидно, что в условиях информационной войны все эти противостоящие и антагонистические интервью военных экспертов украинской и российской сторон, по-видимому, не всегда являются войной объективных истин и правд. Есть искажения, полуправды, маскировки. Например, существенная правда может закрываться несущественной правдой — это суть маскировки.





При этом, необходимо признать, что на определённом этапе информационной войны, побеждает тот, кто больше убеждает в истине, а не манипулирует. На определённом этапе информационной войны, побеждает тот, кто руководствуется объективной истиной и правдой. Особенно это происходит тогда, когда массовый обыватель эту информацию может проверить, выглянув в окно, а не взглянув на экран монитора или телевизора.





Кроме того, необходимо признать, что объективная оценка о происходящих политических событиях может быть дана только независимыми учеными-политологами. Объективное понимание политических процессов, может быть, лишь у независимых ученых-политологов, которые не должны руководствоваться позитивным или негативным отношением. Отношение должно быть объективным.





Анализ интервью и статей ведущих и авторитетных российских политологов показал, что в России практически не оказалось политологов, проживающих в России, которые были бы ярыми противниками спецоперации в Украине. Кроме того, мне не удалось найти статьи и интервью российских политологов-мигрантов, проживающих за рубежом, которые бы объективно анализировали происходящее на Украине.





Большинство критических статей и интервью делается лишь оппозиционными политиками, но они часто не являются профессиональными политологами и поэтому их анализы имеют немалую долю субъективизма и не претендуют на объективность.





Таким образом, количество независимых авторитетных политологов в России и за рубежом, которые бы объективно и логически обосновывали своё негативное отношение к политике России на Украине, является редким явлением. Более того, мною обнаружено множество статей и интервью западных политологов, в которых анализируется гипотетическая реакция США на то, если бы соседняя к ней страна стала бы вооружаться и готовить под боком ядерное оружие. Реакция США была бы очевидной, пишется в этих статьях и интервью. Объективность некоторых западных политологов ещё не утрачена, но они игнорируются ведущими западными СМИ.





Анализ украинских политологов показал, что среди них тоже есть доля политологов, претендующих на объективность. Увы! У них начались проблемы. Так, например, у краинский политолог Михаил Погребинский, у которого недавно прошли обыски, уехал из Украины. После начала спецоперации РФ подемилитаризации иденацификации Украины власти этой страны заключили подстражу десятки независимых украинских активистов, журналистов иполитологов, которых киевский режим счел неблагонадежными.





Вышеприведенный анализ, направленный на выявление объективных политологов, вырисовывает контуры сущности происходящего между Украиной и Россией.





Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета,

кандидат психологических наук,

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин