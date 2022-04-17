 

Каждый четвёртый британец теперь живёт без отопления

70% британцев изменили свой привычный образ жизни из-за роста стоимости пищевых продуктов и энергоносителей.
Каждый четвёртый теперь живёт без отопления, почти половина -- экономят на электроэнергии, треть признались, что покупают меньше еды.
Также почти четверть британцев сказали, что они теперь имеют меньше возможностей общаться с друзьями.
Популярность правящей Консервативной партии падает, 59% британцев считают её ответственной за кризис.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10725201/Fuel-cost-crisis-sees-26-cent-Britons-without-heating-new-poll-shows.html
 
54% британцев заявляют, что за последний год их благосостояние ухудшилось; два месяца назад об этом говорили 42%. 62% ожидают дальнейшего ухудшения своего финансового положения.
"По данным исследования, проведенного по заказу издания компанией Redfield and Wilton Strategies, в марте 50% опрошенных заявляли, что готовы принять факт повышения цен на топливо в результате применения жёстких санкций против РФ, тогда как сейчас этот показатель упал до 36%. Треть опрошенных также заявили, что будут охотно больше платить за продукты, "если это поможет Украине в борьбе с Россией", но столько же респондентов сказали, что на это не готовы".

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