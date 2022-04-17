Каждый четвёртый британец теперь живёт без отопления

70% британцев изменили свой привычный образ жизни из-за роста стоимости пищевых продуктов и энергоносителей.

Каждый четвёртый теперь живёт без отопления, почти половина -- экономят на электроэнергии, треть признались, что покупают меньше еды.

Также почти четверть британцев сказали, что они теперь имеют меньше возможностей общаться с друзьями.

Популярность правящей Консервативной партии падает, 59% британцев считают её ответственной за кризис.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10725201/Fuel-cost-crisis-sees-26-cent-Britons-without-heating-new-poll-shows.html

54% британцев заявляют, что за последний год их благосостояние ухудшилось; два месяца назад об этом говорили 42%. 62% ожидают дальнейшего ухудшения своего финансового положения.