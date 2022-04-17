Западные санкции пока не действуют, как планировалось
- 17.04.2022, 08:00,
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"Лента" подготовила
подборку материалов о том, почему американские (и вдохновлённые американцами другие) санкции пока что не действуют так, как это задумывалось.
-- Нежелание многих развивающихся стран вводить санкции против России даёт России возможности для обхода санкций.
-- Невозможность устроить России энергетическое эмбарго. Продажи российских ресурсов продолжают расти. В апреле российское правительство планирует получить 9,6 млрд долларов от продажи энергоресурсов.
-- "Прошло ещё слишком короткое время, поэтому мы не видим желательных последствий".
-- Благодаря разрешению параллельного импорта, россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на санкции.