Западные санкции пока не действуют, как планировалось

"Лента" подготовила подборку материалов о том, почему американские (и вдохновлённые американцами другие) санкции пока что не действуют так, как это задумывалось.

-- Нежелание многих развивающихся стран вводить санкции против России даёт России возможности для обхода санкций.

-- Невозможность устроить России энергетическое эмбарго. Продажи российских ресурсов продолжают расти. В апреле российское правительство планирует получить 9,6 млрд долларов от продажи энергоресурсов.

-- "Прошло ещё слишком короткое время, поэтому мы не видим желательных последствий".

-- Благодаря разрешению параллельного импорта, россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на санкции.



