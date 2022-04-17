В России на 114% увеличилось число нарушений со стороны мигрантов

В России, несмотря даже на сокращение проверочных мероприятий, за два месяца текущего года выявлено больше нарушений среди мигрантов, чем годом ранее. На 114,2% увеличилось количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания.

По данным МВД, в январе - феврале 2022 года в отношении иностранных граждан за нарушения правил въезда либо режима пребывания в РФ составлено 55,7 тыс. административных протоколов (годом ранее -- 26 тыс.). Увеличилось почти на 22% и 88% количество выявленных фактов незаконной трудовой деятельности (за два месяца прошлого года данные показатели составили 5,5 тыс. и 692, в январе - феврале 2022 года - 6,7 тыс. и 1,3 тыс. соответственно).