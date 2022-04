Время калининградской правды

У Вечного огнябыл учреждён молодёжный Пост номер один, на который еженедельно будут выходить юнармейцы. Через два дня на том же месте вновь собрались патриоты, включая губернатора, и возложили цветы к Памятнику гвардейцам в ознаменование наступившей в тот день 77-й годовщины победного штурма Кёнигсберга.





Правда, оказались ощутимы и «патриотические недочёты». Далеко не все выступавшие 7 апреля осмелились упомянуть сражающуюся Армию России и вооружённые силы русских республик Донбасса, пожелав им успеха. Непонятно, осознанно ли иные участники «застеснялись» и умолчали о главном сегодня, чтобы послать кому-то «мессидж», либо решили почему-то ограничиться памятью лишь о «прошлом патриотизме», как это сделал первый заместитель главы области И.А. Баринов. Ведущая митинга затем, по сути, восполнила его слово, верно заметив, что, чтя великие традиции, «армия и флот России ныне помогают жителям Луганской и Донецкий республик освободить свои земли от нацисткой нечисти». Эту мысль усилил капитан первого ранга Е.С. Балыка, заместитель командующего Балтфлотом по воспитательной работе, сказав, что сегодня наши воины «как и солдаты Красной Армии в годы Великой Отечественной войны сражаются на Украине с новоявленным фашизмом, несут свободу народу Донбасса и всей Украине».





Ярче всех связал прежний и нынешний патриотизм В.В. Кучер, полковник в отставке, начальник Дома офицеров края и руководитель калининградского отделения известной ветеранской организации «Боевое братство». Он сказал о значении «разгрома фашистской Германии в 1945 году», о нынешнем «возрождении фашизма в Европе и на Украине», и о «проводимой спецоперации России по демилитаризации и денационализации Украины», твёрдо выразив уверенность, что «победа будет за нами!».





Теперь о странном явлении, хотя и понятном для знатоков постперестроечных «традиций» Калининграда, насаждавшихся местной «пятой колонной». Если вы попытаетесь обнаружить в интернете честные свидетельства о митинге 7 апреля «с донецким уклоном», то вам это не удастся. Даже местная редакция государственного ТВ канала «Россия-1» нашла возможным выдать только минутный (!) репортаж о патриотическом мероприятии, лишь мельком демонстрируя показательный «зет»-транспарант, упустив все патриотические высказывания выступавших на «украинскую» злобу дня (см.: https://www.youtube.com/watch?v=d8xN9DB3tHc ).





Да и невозможно познакомиться с отчётом об этом важном мероприятии, объединившем юношество и ветеранов. Если бы не буквально «самиздатство» местного писателя-патриота Германа Петровича Бича, одного из руководителей Совета ветеранов, распространяющего обзоры собственного изготовления, я бы не смог привести ни одной цитаты. Повторяю, местную патриотику стало просто невозможно освещать публично и гласно. И вот почему.

Первая русская газета Края, легендарная орденоносная «Калининградская Правда» (последний главред Д. Батыршин), которая могла бы это сделать, прекратила из-за безденежья своё существование в 2019 г. -- к радости немцев, а областные власти даже не подумали о её сохранении. Затем единственное русское по настроению информагенство «НьюсБалт» (руководитель А.А. Выползов) было вынуждено закрыться в начале 2020 г., очевидно, под давлением влиятельных носителей «кёнигсбергских тенденций». Далее – единственная патриотическая радиостанция «Русский Край» (директор М.В. Черенков), существовавшая с 2003 г., была лишена лицензии в конце 2021 г. и вынужденно прекратила вещание в эфире, оставшись в интернете; стал недоступен и её сайт «ЭКСКЛАВ.РУ», который так же бы мог опубликовать отчёт Г.П. Бича.

Для полноты весьма мрачной картины о патриотическом сегменте калининградских СМИ приведу последний в этом печальном ряду показательнейший факт: летом 2020 г. без объяснения причин была прекращена деятельность православной епархиальной ежемесячной газеты «СПАС». Привожу официальное объявление Роскомнадзора:

«Прекращена деятельность газеты "СПАС”. Решение <…> принял учредитель – Местная православная религиозная организация прихода Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда Смоленско-Калининградской епархии Русской Православной церкви. В уведомлении <…> причина не указывается. Эта газета выходила с 2004 г. с ежемесячной периодичностью, освещала религиозную тематику. В связи с решением учредителя СМИ газета "СПАС” исключена из Реестра действующих средств массовой информации» [1]





Удивительное дело. Наша Епархия, руководимая архиепископом Серафимом, умело находит деньги для храмоздательства, опираясь на предпринимателей, а для органа печати – «коллективного агитатора и организатора» – средств не нашлось! Впрочем, если говорить откровенно, церковная газета была скучной; большая часть материалов содержала перепечатки; материалов по актуальным проблемам русско-церковной, патриотической и гражданской жизни не было по принципу известного чеховского персонажа, всё опасавшегося «как бы чего не вышло». Этот орган печати избегал затрагивать главную проблему Края – упорное навязывание разветвлённой агентурой влияния духа прогерманского сепаратизма. Почему же? Да потому, что эта агентура, составляющая всем известную здесь «Пятую колонну», всецело господствует в гражданской сфере Края, включая всю систему Минкульттуризма, СМИ и целого ряда учебных заведений, прежде всего гуманитариев главного университета – БФУ им. И. Канта.





Вот лишь один показательный факт. Епископ Серафим (ныне архиепископ) при создании местного отделения Русского Народного Собора первоначально опирался на русский патриотический круг, группировавшийся вокруг национально-ориентированной радиостанции «Русский Край». Однако в 2015 г. владыка почему-то совершил буквально кульбит – переориентировался на влиятельного ректора БФУ им. И. Канта, главного «соросоида» нашего края, предоставив тому возможность выступить на масштабном первом калининградском съезде Русского Народного Собора, проходившем в присутствии Патриарха Кирилла. Тогда и я совершил ошибку, проявив безволие, каюсь.

Дело вот в чём. Владыка и меня, вошедшего в орггруппу по созданию местного отделения Собора, пригласил выступить на съезде. Ещё до него, во время пребывания в Калининграде Святейшего Патриарха Кирилла, мне довелось даже получить благословение на то, чтобы во время встречи со священством и мирянами задать вопрос Патриарху, высказав суждение о необходимости создания Отделения Русского Собора. Получив благословение выступить на Соборе, но зная, что также запланировано выступление ректора-соросовца, изгнавшего меня из БФУ летом 2014 г., я удивился. Однако владыка Серафим сказал, что не стоит смущаться, ибо моё выступление может способствовать «перевоспитанию ректора». Он присовокупил, что даже готов дать мне дополнительные 7 минут для более продолжительного доклада.

К сожалению, я согласился. Были даже одобрены тезисы выступления, в котором я не собирался переходить на личности, ограничившись указанием на опасный сепаратистский крен, целенаправленно создаваемый сетью «переформатировщиков» общественного мнения Края, сплетённой усилиями ФРГ и Запада в целом. К великому моему удивлению я был снят с выступления на Соборе… без какого-либо уведомления. Представьте, в назначенное время я готовлюсь выйти на сцену драмтеатра, в котором проходил Собор, получаю от соседа по ложе – белорусского консула – пожелание успеха, иду к трибуне, но меня останавливает охрана... Тогда пришлось удивиться не только мне и консулу, но и звонившему накануне «силовику» по линии антитеррора, который так же, как и все патриоты Края, был озабочен постоянно растущим влиянием «кёнигсберщины» на местную жизнь, прося без стеснения об этом говорить на Соборе.

Позднее выяснилось, что за несколько дней до съезда ректор-соросовец, узнав о грядущем моём выступлении, посетил владыку. Могу лишь предполагать, что он сказал и предложил. В итоге мой доклад был снят с повестки дня.

Простите, уклонился от главной линии, связанной с влиятельным ректором; возвращаюсь. Все в Калининграде знают, что он несёт прямую ответственность за непрерывно шедшее с 1990-х гг. целенаправленное умерщвление русского духа в Вузе. Целенаправленно, с опорой на западные фонды, насаждались соответствующие кадры исследователей-русофобов и преподавателей на ВСЕХ гуманитарных направлениях. В частности, по истории, философии, филологии, педагогике, не говоря уже о всецело им курируемых политологии и социологии. В 1990-е гг. в университет проникли западные подрывные фонды, а в 2001 была создана «соросовская» институция с отдельным финансированием – БалтМИОН, возглавленная ректором и его окружением (отделение «Межрегионального института общественных наук», подрывной академической структуры Сороса сотоварищи, внедрённая в 9 русских университетов по всей России). В результате, к 2013 году был уничтожен самостоятельный Исторический факультет и кафедры, специализировавшиеся на Отечественной истории (включая Кафедру Истории России), влитые в наиболее «соросовскую» Кафедру зарубежной истории.





Жалею, что в то время я забыл познакомить владыку с официальными данными Фонда Сороса за 2001 г. о грантах, выданных в России. Читаем в разделе о «целевых» долларовых пособиях (Non-Competitive Grants); сначала идёт порядковый номер денежной услуги, затем указание темы проекта и суммы. Читаем на языке оригинала:

«19. Series of seminars "Russia and Europe: prospects of political, economic and cultural cooperation”, Kaliningrad State University, Klemeshev A.P., Kaliningrad, $ 35,000»

Таким образом А.П. Клемешев, нынешний Президент Университета, получил 35 тыс. долларов целевым внеконкурсным образом, как «нужный человек».





Конечно, надежда на патриотическое возрождение Края и, в частности, его СМИ не умирает. Стал действовать информ-ресурс «Русской общины Калининграда» (руководитель М.Ю. Макаров), пожалуй, единственный из добровольческо-русских патриотических органов печати. Правда, он в силу крайней ограниченности средств, многих тем пока не коснулся[2]. Поэтому абсолютно верным будет вывод о господстве в Крае прозападного пула СМИ и наличии хорошо организованного меньшинства бандеровского типа. Пользуясь добытым при помощи Запада местным влиянием, оно кричит во все стороны, что лишь деятели его круга представляют «гражданское общество». Они же сознательно замалчивают всё ещё имеющееся патриотическое большинство Края, на которое местная власть стесняется опереться, так сказать, «под собою не чуя страны». Случайно всё это? Вряд ли. Думаю, что это вполне осознанная фигура умолчания с привычным (с горбачёвских времён) сепаратистским уклоном. Ибо затушёвывание русской по духу «гражданской правды», с чем мы столкнулись на госТВ 7 апреля, вполне соответствует калининградской медийной практике, сложившейся под влиянием иностранных грантов, а также гласных и негласных бонусов от наших «зарубежных партнёров», прежде всего из ФРГ.





Этого бы, бесспорно, не было, будь во главе местного госТВ прошлый его начальник, известный Н.А. Долгачёв, которого не сумели «переформатировать» во время его «философской» учёбы в Калининграде (теперь его репортажи с «луганского фронта» передаёт ТВ Россия-1). Однако прогерманское окружение здешних верхов сумело весной 2018 г. «выдавить» Долгачёва из региона за курс на русификацию и дегерманизацию местного медийного поля, проводившийся им с 2016 г. Сменщицей Долгачёва оказалась некая молодая дама из Москвы, которая в духе привычной здесь «коллаборации» пресекла начавшуюся запоздалую ТВ-борьбу с германизацией общественного мнения Края. Она заявила, что незачем бороться против того, чего якобы нет (этот «довод голого короля» приводят все местные агенты влияния и их обслуга), лицемерно призвав к курсу на «гармонизацию» вместо «дегерманизации».





Странное, мягко говоря, кадровое решение Москвы привело к увольнению из местной редакции ВГТРК Россия–1 журналиста-патриота с историческим образованием (хозяина единственного патриотического местного информагенства НьюсБалт, закрытого затем в начале 2020 г.) и пишущего эти строки. В результате патриотические аналитические программы, такие как «Позиция», были прекращены, включая мой цикл радио-лекций на тему цивилизационного противостояния Исторической России (как и её цивилизующей матери, цареградской Империи Второго Рима) – извечно-агрессивной, завистливой Романо-германской цивилизации.





Описанный выше минутный телерепортаж с умолчанием самого важного – патриотического настроя Края – объективно свидетельствует о главной проблеме калининградского форпоста на западе России. Прежде всего, о том, что в Крае удушающе сильно влияние прозападных сил, давно окруживших администрацию области. Её представители привычно не переходят «красных линий», очерченных под влиянием прогерманской моды или прокёнигсбергского «коллективно-бессознательного». Это настроение конструировалось и эффективно внедрялось со второй половины 1980-х гг. Сия мода предписывает «дорогим калининградцам» всеми силами ментально отделять себя «от России» под лживым предлогом некоего сверх-европейского статуса Калининграда, который, ах, страшно сказать, расположен «западнее Варшавы»!

Отсюда и чрезмерное смирение наших правящих лиц в изъявлении солидарности сражающемуся Донбассу и всему русско-российскому воинству, участвующему в спецоперации в Малороссии. В главном городе Края вы буквально не встретите ни одной «Зет» или «В» растяжки или транспаранта в знак нравственного единения с воюющей за русизм Новороссией. Лишь частные лица иногда прикрепляют символы Z и V на окна автомобилей и т.п. Один видный местный русский общественник, по всеобщему удивлению не удостоенный быть членом местной Общественной Палаты (в отличие от коллаборантов, там оказавшихся), сообщил мне следующее в подтверждение высказанного выше утверждения. Патриоты обратились к местным властям с просьбой зажечь в окнах нашего весьма высокого Дома Советов свет в виде «Зет»-символа, ставшего народным знаком специальной военной операции в Новороссии и Малороссии. Власти эту патриотическую инициативу не поддержали.

Однако всё-таки начались подвижки к лучшему. Не прошло и двух месяцев со времени начала военной операции как 9 апреля, на мемориале 1200-м гвардейцев глава области, глава края А.А. Алиханов поздравил граждан с 77-й годовщиной штурма города-крепости Кёнигсберг, связав героическое прошлое и настоящее, имея в виду сражающийся Донбасс и Россию в целом. Губернатор заявил:

«Ощущения тогда, 9 апреля 1945 г., были в чём-то схожи с теми, которые мы испытываем сейчас. Оставался месяц до конца войны. Хочу поддержать всех наших солдат и офицеров, которые задействованы в специальной военной операции на территории Украины, и сказать всем жителям нашего региона, что наши ребята – настоящие герои. Они выполняют свой воинский долг с честью, достоинством и, уверен, добьются победы».





Слава Богу! Местные же СМИ в преобладающем числе не склонны выказывать сочувствие нашим воинам-героям, сражающимся в Новороссии и Малороссии. Тема эта у них табуирована. Господствующие в местном медиа-пространстве прогерманские порталы типа «Клопса» (назван по-немецки, означая «котлету» и т.п.) или «Нового Калининграда» (по-уличному Ньюкал) ни за что не процитируют подобные слова и не покажут фото с «Зет»-символом операции. Именно, по сути, антипатриотическая позиция ещё одного из главных СМИ региона «Руград» привела к его блокировке с 28 марта по решению Суда за дискредитацию нашей Армии. Впрочем, сила этого рода изданий такова, что они умеют находить лазейки и теперь эта информ-площадка открыла в сети так называемое «зеркало», то есть дубликат под тем же именем.

Позиции этого рода изданий, наводнивших Калининград, проясняются ещё по одной их солидарной акции. 24 февраля представители местной «пятой колонны» провели, как заявили их СМИ-симпатизанты, «несогласованный пикет, связанный с ситуацией на Украине» (то есть выступили против специальной военной операции). И -- о ужас для местной сепаратистской околовластной верхушки с «писателем» Б.Н. Бартфельдом и «политиком», литовским орденоносцем, но членом Общественной Палаты С.И. Гинзбургом! -- нашлись честные патриоты, наклеившие на подъезды с квартирами коллаборантов таблички-надписи о предательстве последних.

Прозападные органы интернет-печати проинформировали об этом неприятном для них казусе, разрушающем привычную лже-картинку о якобы преобладающем нео-германизме общественного мнения, сообщив:

«На подъездах калининградцев, участвовавших 24 февраля в несогласованном пикете, связанном с ситуацией на Украине, поздно вечером в понедельник появились наклейки "Zдесь жиVёт предатель”». Жёлтые «стикеры» обнаружили некоторые участники акции, включая бывшего главреда «Нового Калининграда» А. Милованова. Одна из анонимных дам, испрошенных редакцией «Клопса», сообщила: «Я позвонила своему другу, выяснилось, что у него точно такая же наклейка на подъезде. Затем выяснилось, что и у ещё одного. Все мы участвовали в акциях против спецоперации».





Главная проблема Калининградской области, приходится это повторять, – в «сетевом» ползучем захвате гражданской сферы агентурой влияния союзного Запада, преимущественно ФРГ. Это отражают и происходящие события. Конечно, для западных кукловодов стало большой неожиданностью преобладающее «патриотическое спокойствие» нашего региона с полной народной поддержкой Главы государства, благословившего проведение спасительной для Новороссии и Малороссии военной операции. Однако эта естественная для нас русская соборность вершится во многом не благодаря политике местных властей, а вопреки ей.

Местное руководство с безразличием относится к «турбопатриотам», то есть к нашему брату, ничего не делая, чтобы сохранялись весьма скромные их инфо-ресурсы (они уже почти все канули в лету), хотя именно к их помощи власть привычно прибегает, когда надо получить квалифицированную помощь словом и делом, включая разного рода экспертизы. И, наоборот, местные верхи постоянно и до сих пор заигрывают с прямыми «национальными предателями» или «национальными кастратами», давая им должности, посылая их в Общественную палату, отдав им на откуп сферу культуры и, во многом, образования.

Если вы глянете на личный состав Общественной Палаты (ОП), то увидите там не только вышеупомянутого обладателя литовского ордена, бывшего госслужащего, помогавшего Литве при демаркации границы, но и экономиста, известного своим прогерманским настроением. В бытность так называемого Немецко-русского дома, существовавшего на деньги Правительства ФРГ и закрытого за поддержку местных сепаратистов, этот член ОП во время футбольного чемпионата с участием любимой его Германии энергично «болел» посреди тевтонов, обернувшись в Германский флаг. Он же получил известность «в узких кругах» как носитель духа германизма при преподавании некоей экономической дисциплины, о чём мне лично возмущённо поведала одна бывшая его студентка, сказавшая, что «его стыдно было слушать». Узрите вы в составе ОП и «перелёта» в западнистский лагерь, способного журналиста, бывшего члена Калининградского патриотического форума, ставшего прогерманским «реконструктором», получившим должность в военно-историческом НИИ-отделе ВУЗа, возглавляемом покровителем его девиации – прямым «соросоидом», сторонником германизации региона и «секспросвета» школьников (см. материал Русской общины по сноске № 2).





Народ, в отличие от коллаборантов, в глубине своей души понимает, что победить Запад, по сути, по-бандеровски вторгшийся на землю Матери городов русских, можно лишь стоянием купно заедино как призывал Козьма Минин в 1612 году, когда не только Киев, но и Москва были захвачены католическим Западом. Назрела и перезрела тотальная чистка местных административных и иных структур, и, очевидно, не только местных. Ибо бациллы «кёнигсберщины» давно уже проникли, заражая, и московское медийное пространство, во-первых, способствуя искаженному восприятию положения в Калининграде, пока полностью не «переформатированного» под Запад, несмотря на странности начальственного поведения, во-вторых, отрицательно влияя на общероссийское общественное мнение.





Открываем главный официальный орган – Российскую Газету за 10.04.2022. Видим пространный материал «Как в условиях санкций живёт самый западный регион России», справедливо опровергающий необоснованные страхи о «транспортной недоступности» Калининграда и т.п. Как водится, статья сопровождается красочным фото, на котором видим не Русский город, коим является Калининград, а град с «немецким уклоном», сознательно конструируемый с 1990-х гг. в ментально-сепаратистском направлении. Демонстрируется не Храм Христа Спасителя, находящийся на Площади Победы, в русском центре русского города, не памятник Петру Великому на фоне Штаба Балтийского Флота, и даже не величественный новый футбольный стадион на Острове. Нет и нет!

Автор и/или редакция попали под воздействие чуждых сил, показывая очередную слепленную агентурой влияния архитектурную агитку. Это плод архитектора с удмуртскими корнями А.В. Башина (прозван «безбашенным Башиным»), с дозволения властей соорудившего этот «шедевр» в 2000-е гг. Явившись в Калининград в 1990-е после учёбы в Казани он «верхним чутьём» уловил пестуемое западной агентурой «германское настроение», приверженность к которому оборачивается большим «баблом», и встроился в «мейнстрим». Посещал ФРГ. Был облагодетельствован немцами, стал главным архитектором. Однажды признался: мол побывал в Германии и «понял как тут надо строить». Плоды этого искусственного антирусского конструирования в виде новодела «Рыбная деревня» можно увидеть в том месте, которое немцы считают «центром Кёнигсберга», обрамлённым справа «кантовским» немецким храмом (в кадр не попал), а с другой стороны – воссозданной недавно синагогой по образу той, которая была при немцах.

Итак, наша область, несмотря ни на какие начальственные уклоны, продолжает оставаться Русской Духом. Но это, к сожалению, не плод «проблемной» политики, а естественная инерционность русско-российской общности, господствующей в Калининградской области. Слава Русскому Богу, что западный противник не успел «допереформатировать» общественное мнение Края по бандеровскому типологическому шаблону, хотя за тридцать с лишком лет «трудов» им сделано очень много. Сколочено «хорошо организованное меньшинство», очевидно и со «спящими ячейками», ждущими своего «бандеро-часа». Успокаиваться не должно!

Эти поделки надо разрушать, верша дела по-русски, очищая административные и общественные посты от предателей-коллаборантов и им сочувствующих. Надо создавать русско-российские духом образовательные, культурные и СМИ-структуры, возрождая прежние, попавшие под сминающий каток «кёнигсберщины». Это явление новый российский гражданин и калининградец, немец из ГДР Уве Нимайер справедливо назвал сознательной «дерусификацией» Калининграда при содействии ФРГ. Народ эту роль «прекрасной Германии» чувствует. Именно с этим, очевидно, связано разбитие кем-то большого окна в проходной местного немецкого Консульства ещё осенью прошлого года. Вчера специально проехал мимо него по ул. Тельмана и убедился, что пока ничего не поменялось. Полагаю, что германцы, полагавшие, что им уже удалось «в основном» ментально победить в Калининграде чрез свои ловчие сети, сильно разочарованы.





Однако «хорошо организованное» меньшинство уже давно стало фактом. Это эшелонированная общность. У неё есть легальное крыло с многими десятками «разностепенных» преподавателей-гуманитариев БФУ. Это и «легальные общественники» типа целого ряда сидельцев Общественной Палаты и сотрудников сети учреждений Минкульттуризма с немецкими музеями, воспевающими пруссачество и неких «викингов». Это и продажные «журналюги» со всякого рода общественниками-реконструкторами германского пошиба. По этой «лесенке вниз» мы дойдём до прямых «спящих» и совсем крайних («экстремистов»), до сих пор открыто изъявляющих своё стремление снести «проклятый режим Рашки».

Для примера привожу типичные изъявления ненависти к России и Русским бывшего русского парня, ставшего даже хуже чем власовец, для которого всё-таки нутряная русофобия была не характерна и который имени своего природного не менял. Пред нами уже парень «за пятьдесят», назвавший себя «поморцем» по-немецки (Seemann), стремящийся к уничтожению своего отечества и пришествию сюда Германии. Отсюда его симпатии к германской униформе гитлеровского времени, в которой он и щеголяет. Взгляните на этого нового «арийца», прочтя его писания. Он по собственному признанию уже в конце 1980-х был готов защищать «противоположную сторону».





Теперь же он вообще готов стрелять в соотечественников, напялив «уютную», по его славам, германскую униформу.









Всё сказанное дополнительно свидетельствует, что верхам и патриотическим низам надо действовать соборно и решительно. Уже пришло время учреждения СМЕРШа с решительными действиями по «кадровой зачистке» нашего края в подлинно патриотическом духе, сознающем, что Россия – это прежде всего Русская страна и последний рубеж, «удерживающий» европейский мир от окончательного его падения в пасть дьявола. Если мы будем помнить это «самое самое главное» для Руси, то вместе с нами будут и все исторические российские народы, включая славных мусульман, также представителей Авраамической религии, хорошо знающих, что «западные шайтаны» (бесы – по-нашему) видят нас лишь мёртвыми, по образу германских захватчиков 1940-х гг., повторявших как заклинание: «Русские должны умереть, чтобы мы жили» (Die Russen muß sterben damit wir leben).

Близкородственные тевтонам англосаксы, не говоря уже об их «шакалах», сегодня не лучше, что показывает как опыт идущей войны за Правду России, так и отображение этой истины нашей современной поэзией и литературой. Читаем, например, у Алексея Вульфова: «Полякам грезится Катынь. // Евреям – призрак Холокоста. // А русских, взгляд куда ни кинь, Англосаксонская латынь // Толкает в сторону погоста».

Зная всё это, будем действовать. Время Русской Правды, включая калининградскую, настало. Будем верными!





14.04.2022

В.Н. Шульгин, д.и.н., Калининград