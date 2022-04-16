Минобороны РФ раскрыло безвозвратные потери украинских военизированных формирований
- 16.04.2022, 21:29,
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Минобороны РФ раскрыло
, что безвозвратные потери армии Украины и других украинских военизированных формирований с начала военной операции РФ на Украине составляют 23 367 человек. Заявления президента Украины Зеленского о безвозвратных украинских потерях в 2,5-3 тыс. человек являются ложью: в одном только Мариуполе потери украинской военной группировки составили более 4000 человек. К настоящему моменту вся украинская группировка в Мариуполе заблокирована на территории завода "Азовсталь", её численность не превышает 2,5 тыс. человек.
Среди уничтоженных военных объектов вечером 16-го заявлен украинский военно-транспортный самолет, сбитый в районе Одессы, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.