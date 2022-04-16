76% американских чёрных заявили, что цвет кожи для них очень важен

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 76% чёрных американцев заявляют, что их цвет кожи для них крайне важен (54%) или очень важен (22%). Ещё 14% сказали, что он просто важен. Только 5% чёрных американцев считают, что цвет кожи вообще не важен.

52% чёрных в США считают, что их судьба тесно связана с судьбой других чёрных американцев.

В 2020 году в США насчитывалось 47 млн. чёрных американцев.



