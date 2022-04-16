70% американцев видят в России врага, ещё 24% видят соперника

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), с начала военных действий на Украине число американцев, видящих в России врага, значительно увеличилось: с 41% (январь 2022 года) до 70% (март 2022 года).

Однако это изменение трудно назвать принципиальным, поскольку уже в январе-2022 49% американцев видели в России соперника (теперь их 24%).

Отрицательное отношение американцев к России отмечалось и в 2020 году, уже тогда в очень неодобрительном или просто неодобрительном отношении к России признавались 83% американцев (86% среди демократов, 81% среди республиканцев). Теперь очень неодобрительного стало значительно больше, чем просто неодобрительного. До 64% выросло восприятие России как главной угрозы.

Подросло одобрительное отношение американцев к НАТО, хотя среди республиканцев эту организацию одобряют немногим больше половины -- 55%. Зато среди демократов НАТО одобряют 78%.