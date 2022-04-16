Украинцы жалуются, что им поставляют не то оружие; США обеспокоены, что Украине не хватит снарядов

Советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что из Европы Киеву поставляют "не то оружие, о котором мы просили", и "доставляют его слишком долго".

В Америке беспокоятся, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, даже несмотря на то, что «США отправляют Украине 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов... Даже этот запас может быть израсходован в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у Украины закончатся боеприпасы».



