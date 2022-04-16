 

Украинцы жалуются, что им поставляют не то оружие; США обеспокоены, что Украине не хватит снарядов

 

Советник главы офиса президента Украины Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что из Европы Киеву поставляют "не то оружие, о котором мы просили", и "доставляют его слишком долго".

 

В Америке беспокоятся, что имеющиеся у Украины боеприпасы будут скоро израсходованы, даже несмотря на то, что «США отправляют Украине 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов... Даже этот запас может быть израсходован в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у Украины закончатся боеприпасы».

 

 


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APN.ru