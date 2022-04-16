 

Минобороны рассказало о разрушении бронетанкового завода в Киеве и ремонтных цехов в Николаеве

 

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также заявлено, что российскими средствами противовоздушной обороны в пятнадцати километрах южнее Изюма сбит в воздухе украинский самолет Су-25, в течение ночи с субботу на воскресенье оперативно-тактической российской авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.


 

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APN.ru