Минобороны рассказало о разрушении бронетанкового завода в Киеве и ремонтных цехов в Николаеве

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также заявлено, что российскими средствами противовоздушной обороны в пятнадцати километрах южнее Изюма сбит в воздухе украинский самолет Су-25, в течение ночи с субботу на воскресенье оперативно-тактической российской авиацией уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.



