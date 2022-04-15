 

Председатель фонда "Сколково": в России необходимо узаконить параллельный импорт

 

Разрешение параллельного импорта в РФ должно стать постоянным, такое мнение высказал председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов в ходе заседания совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации:

"Я думаю, пришло время принять принципиальное решение внести необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ, и не в рамках контрсанкционной меры, а в рамках нормальной деятельности разрешить параллельный импорт. Возможно, можно сделать исключение для тех компаний, которые здесь локализовали производство, работают и продают здесь продукцию".

Параллельный импорт сейчас разрешён в таких странах, как США, Япония, Индия, Турция. Дроздов напомнил о причине, почему он был запрещён в России:

"Потому что на самом деле запрет параллельного импорта в РФ был введён в 2008 году под давлением зарубежных стран в рамках вступления в ВТО. Причём запрет параллельного импорта не является условием для вступления в ВТО, [но нужен] для того, чтобы продавать в России товары по цене выше, чем продаются аналогичные товары в других странах. Нам ссылаются на ЕС, где введен запрет на параллельный импорт, но там он введен для защиты собственных производителей, чтобы товары, которые продаются за пределами ЕС, туда не возвращались по более низкой цене".

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APN.ru