 

Чубайс мог уехать из России, опасаясь уголовного преследования

 

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков рассказал, что Чубайсу в России могло грозить уголовное дело. Глава госкорпорации "Роснано" Сергей Куликов в конце марта обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку концерна за 2010-2020 годы -- то есть период, когда компанией руководил её основатель Анатолий Чубайс. Тогда же Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны.

Основной жалобой Куликова является превышение в 2016 году обязательств «Роснано» над стоимостью активов компании, вследствие чего проявились признаки банкротства. 

«Когда Анатолий Борисович покинул Россию, был слух, что он был предупрежден, что на него могут возбудить уголовное дело. Если человек принял решение уехать, то, наверное, он выбирал между тюрьмой и волей за рубежом», — сказал Гращенков


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