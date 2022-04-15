 

"Сатанинский храм" поддержал украинцев, а папа римский их обидел

 

Американская организация «Сатанинский храм», имеющая статус религиозного объединения, высказалась в поддержку украинцев и устроила сбор средств. Хотя "Сатанинский храм" считается религиозной организацией и освобождён от уплаты налогов, её представители заявляют, что не верят ни в Бога, ни в дьявола, что они выступают против всякой духовности и всего сверхъестественного, а сатану славят "как символ могущества и свободы". Также предполагается, что они защищают права человека. 

 

В Риме папа Франциск собирается совершить торжественное шествие вокруг Колизея в сопровождении двух женщин — украинки и русской. Шествие предполагается как символ умиротворения между двумя народами, но украинские политические и религиозные институты считают его "непонятным и оскорбительным". 

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