Узбекистан не хочет работать с российскими банками, попавшими под санкции

Власти Узбекистана рекомендуют предприятиям не вести расчёты с иностранными партнёрами в российских банках, подпавших под санкции Запада, сообщили корреспонденту ТАСС
в узбекском Центробанке. Узбекский банк "Итак йули" ("Шелковый путь") приостановил проведение международных платежей по всем видам валют, кроме российских рублей, с такими кредитными учреждениями, как Сбербанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, "ВЭБ.РФ" и другими, попавшими под санкции ЕС и США.
В 2021 году узбеки были самой многочисленной
группой иностранцев, приехавших работать в РФ -- более трёх миллионов человек.
По оценке Всемирного банка на 2021-й год, деньги, отправляемые узбекскими мигрантами на родину, составляют 11,6%
ВВП Узбекистана.