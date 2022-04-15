 

Узбекистан не хочет работать с российскими банками, попавшими под санкции

Власти Узбекистана рекомендуют предприятиям не вести расчёты с иностранными партнёрами в российских банках, подпавших под санкции Запада, сообщили корреспонденту ТАСС в узбекском Центробанке. Узбекский банк "Итак йули" ("Шелковый путь") приостановил проведение международных платежей по всем видам валют, кроме российских рублей, с такими кредитными учреждениями, как Сбербанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, "ВЭБ.РФ" и другими, попавшими под санкции ЕС и США.
 
В 2021 году узбеки были самой многочисленной группой иностранцев, приехавших работать в РФ -- более трёх миллионов человек.
По оценке Всемирного банка на 2021-й год, деньги, отправляемые узбекскими мигрантами на родину, составляют 11,6% ВВП Узбекистана.
 

 
 

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