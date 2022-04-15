Узбекистан не хочет работать с российскими банками, попавшими под санкции

збекский банк "Итак йули" ("Шелковый путь") приостановил проведение международных платежей по всем видам валют, кроме российских рублей, с такими кредитными учреждениями, как Сбербанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, "ВЭБ.РФ" и другими, попавшими под санкции ЕС и США.

Власти Узбекистана рекомендуют предприятиям не вести расчёты с иностранными партнёрами в российских банках, подпавших под санкции Запада, сообщили корреспонденту ТАСС в узбекском Центробанке. У