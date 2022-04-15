 

Самым высокооплачиваемым чиновником в Кремле в 2021 году оказался Мединский

 

Помощник президента РФ Владимир Мединский отчитался о наибольших доходах в 2021 году среди кремлёвских чиновников. Согласно опубликованной декларации, он заработал 106,8 млн рублей за год, причём в 2020 году его заявленные доходы составляли 17,6 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин заявил доход в 10,2 млн рублей. Это меньше, чем у его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявившего доход 14,5 млн рублей. Что, в свою очередь, в пятнадцать раз меньше, чем у супруги Пескова Татьяны Навки -- 218,5 млн рублей.


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APN.ru