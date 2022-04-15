Деконструкция мебели от Zilli interiors

Сумеет ли "производитель” мебели с неоднозначной судебной практикой Zilli interiors сохранить доброе имя и доверие клиентов?
Этот вопрос стал финалом журналистского расследования, которое наше издание провело по случайному поводу.
Нас заинтересовал российский рынок элитной заказной мебели. Вещь это распространённая, производится в широком ценовом диапазоне. Российские производители дешевле зарубежных, но определяющей для стоимости является древесина, наиболее дорогие сорта которой импортируют. Чем дороже и качественней материал – тем дороже результат.
Сроки поставки качественной древесины в Россию составляют два или три месяца. В обычных условиях. Но западные санкции ударили по логистике и по мебельному рынку.
Сейчас
многие обладатели рублёвых накоплений бросились искать защитные активы, в
первую очередь, вкладывая деньги в недвижимость. Те из собственников жилья,
которые изначально купили его в инвестиционных целях – ускоренными темпами
вкладываются в ремонт.
Поставки зарубежных материалов для ремонта и производства мебели встали. И сейчас многочисленные заказчики мебели и отделки помещений оказались в интересной ситуации – предоплату за ремонт, декор и мебель внести можно. А получить внятные гарантии, что ремонт будет произведён вовремя, а мебель действительно будет получена – нельзя. В таких обстоятельствах логично обратиться к чисто российским производителям, умеющим работать с чисто российскими материалами.
Исследуя рынок, мы обращали внимание на тех производителей, которые сами декларировали, что у них всё хорошо. Так наш взор упал на компанию Zilli Interiors.
Звонок по телефону, указанному на сайте, первоначально успокоил. Уверенный женский голос сообщил, что компания работает ритмично и уверенно, собственное производство в России, материалы для производства мебели уже лежат на российском складе, заказов много и за мелочь, такую как набор стульев (такова была расследовательская легенда), компания старается не браться, но могут сделать исключение и поставить в очередь на условиях частичной предоплаты...
В целом подход стандартный, вопросов не вызвал. Но возникло понятное желание почитать побольше об этой торговой марке, изучить отзывы.
Бренд Zilli – известный. Во-первых, есть известная марка дорогой одежды и аксессуаров. Во-вторых, есть международная мебельная компания из Италии Zilli Home.
Мы решили убедиться, что существует ли реальная связь между российской торговой маркой Zilli Interios с собственным российским производством и офисом в Химках и "итальянским” поставщиком Zilli Home.
Это было легко. Никто ничего не скрывал, весь расчёт – на невнимательность покупателя.
Оказалось, что российский клон мировой фирмы – это всего лишь клон. Сайт https://zilli-interior.ru/напрямую связан с еще двумя сайтами https://www.krasdom.com и https://www.topdom.ru/ . И все они объединены личностью их реального владельца – Дмитрия Владимировича Арзамаскина.
Его присутствие в бизнесе вполне открыто показано на некоторых из сайтов. Вот, например, на этом сайтеон прописан как один из руководителей компании, на этом – для клиентов заботливо опубликованы реквизиты уже не существующей компании Арзамаскина. Он её отправил ликвидироваться ещё в 2020 году на фоне идущего против нее арбитражного процесса, да так и забыл сообщить посетителям сайта, что они имеют дело с юридическим трупом.
Мы публикуем фото героя, чтобы, столкнувшись с ним в реальной жизни Вы его узнали и не перепутали с кем-то ещё.
Вот персонал компании Дмитрия
Арзамаскина на одном из сайтов. Вот – на другом. Продолжающая
работать (вторая из двух учреждённых им) компания ООО "Топдом"существует пятый год, хотя на сайте говорится о том, что компания «20 лет на рынке».
На обоих сайтах говорится, что в компании трудятся десятки сотрудников. Но на
самом деле официальная среднесписочная
численность сотрудников Арзамаскина за 2020 год – 12 человек, а годовая выручка
компании 17,1 млн руб., средняя зарплата, включая НДФЛ – 17 740 рублей. Данные
за 2021 ещё не видны – возможно, компания тянет со сдачей годового баланса.
20 лет на рынке возможно и было, но только если в качестве наёмного сотрудника в других компаниях. У собственного же бизнеса господина Арзамаскина легенда стремительно рушится.
Уже не только легенда о маленькой столярной мастерской из итальянской Брианцы, но и легенда о группе профессионалов-единомышленников, расположенных в городе Химки, рассыпается в пыль.
Ещё немного – и мы обнаруживаем, что, на самом то деле – нет ни особого бизнеса, ни собственной производственной базы.
Ну какой, простите, бизнес, у фирмы с официальным месячным оборотом, не превышающим 1,4 млн. рублей, которая, по собственным утверждениям занимается и поставками мебели, и разработкой дизайн-интерьеров, и строительством загородных домов и поставкой оборудования для детских площадок? Делим эту сумму на число сотрудников и получаем 118 тысяч рублей в месяц до налогов на одного сотрудника. Тут и его зарплата и все остальные накладные расходы фирмы, включая покупку мебели и материалов, которые потом продаются в проектах.
Картина не вяжется с богатыми интерьерами и дорогими предметами мебели, фотографии которых опубликованы на сайтах Арзамаскина. Выглядит это всё так, что, на практике, и мебель, и интерьеры, показанные на сайте компании, ею не заказывались. Да и реальное происхождение фото уже начинает вызывать вопросы. Широко известна практика, когда разработчики онлайн-магазинов копируют свой контент у конкурентов. Суммарная стоимость представленных в каталогах Дмитрия Арзамаскина предметов мебели и интерьеров даже по первому взгляду существенно превышает обороты его бизнеса за весь период его официального существования.
Конечно, можно предположить, что вся компания является, по сути дела, колл-центром. Он связывает заказы между клиентами и нанимаемыми на рынке фрилансерами-производителями. Обороты там, наверное, большие, но, видимо, все платежи осуществляются налом, поэтому в отчетности ничего не отражается.
Мы попробовали проверить эту гипотезу – и, опять же, очень быстро нашли ей подтверждение – кажется, еще 14 лет назад эти люди работали по этой схеме без какого-либо юрлица.
Заголовок форумного сообщения дизайнера Дениса Чигидина от 2008 года "компания «ТопДом» – КИДАЛЫ!!!” намекает нам на то, что, возможно, Дмитрий Арзамаскин был в чём-то честен, когда сообщал о двадцатилетнем присутствии на рынке. Автор сообщения – не новичок на этом форуме, он зарегистрировался там за пару лет до печальной ситуации с неоплатой его работы представителями www.topdom.ru/, так что вряд ли можно считать, что это сообщение – фальшивка, сделанное с подставного аккаунта.
Как минимум 14-й год своеобразного "присутствия ТопДом на рынке” мы увидели.
Правда, встаёт вопрос о том, насколько можно доверять поставщику интерьеров, который обманывает своих исполнителей. Вот что они пишут: "...мы работали над двумя проектами, первый был успешно сдан. Над вторым работа затянулась на полгода, потому как заказчица постоянно вносила правки (а это нарушало те условия нашего сотрудничества, на основе которых я согласился работать) .Я пошёл им на встречу и внёс очередные изменения, которые по их словам были последними. После чего проект был якобы завершён[...] руководство связалось со мной и в сопровождении нецензурной лексики на повышенных тонах мне рассказали о моей некомпетентности, о том, что у меня нет портфолио, а если и есть, то работы, цитирую ,-"надёрганные", нет навыков, нет техники и знаний. В финале беседы меня оскорбляют последними словами и высылают. Естественно, о выплате оставшейся суммы и речи с их стороны быть не могло...”
Представитель
компании в переписке не появился и никак не прокомментировал ситуацию. Но, по
прошествии 5 лет после первой жалобы, уже в 2013 году, высказалась ещё одна
обманутая сотрудница-копирайтер: "Добрый день! У меня тоже с этой компанией вышла
неприятная история.Меня обманули при устройстве на работу в компанию "Красивый
дом" (еще они называются ООО "ТопДом").[...] Заверил, что фотографии
для моих статей есть возможность покупать в Фотобанке, на деле -
ничего подобного! Они оказались не готовы платить за уникальные фотографии, и мне было поручено тырить фотки из недр интернета...”. Получается, что даже фотографии, которые ТопДом ставит на свои сайты, никакого отношения к работе компании не имеют.
Отзыв, добавленный ещё через 2 года: " Мало того, почти все проекты на топдом.инфо - просто краденые. Один господин просто [украл] проекты и модели из архитектурного бюро, где работал и они их тупо перерендерили.”
А вот иные приведённые бывшей сотрудницей подробности об имеющейся в работе компании практике сознательного обмана клиентов, которая обсуждается между менеджерами по продажам, вызывают уже серьёзные вопросы о личности бизнес-героя и об основной направленности его мыслей.
Мы решили исследовать вопрос подробнее и обнаружили, что...
Ладно там проигранное ещё в 2018 году гражданское дело, в котором некий Волков С.Б. уличил ООО "ТопДом Арт” в откровенном кидке на 640 тысяч рублей. Взяли деньги за дизайн-решение, год мариновали, ничего не сделали. Дело житейское, компании нужно на что-то существовать, снимать офис... хотя такой подход успешен не всегда – вот и в этом случае не прокатило, суд заставил ТопДом Арт вернуть деньги, да ещё и оштрафовал.
Выигранный ТопДомом по формальному критерию (раз акты не подписали – работы не выполнены, делает вывод суд) иск со стороны подрядчика уже в 2020 году тоже не стал неожиданным.
Но
вот уголовный приговор в отношении господина Арзамаскина от 2009 года нас
реально удивил. Уж больно статья уголовного кодекса экзотическая - 303 часть 1.Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности по
гражданскому или административному делу. Как выяснилось, господин Арзамаскин,
требуя возмещения несуществующего ущерба от некоего гражданина Животкова,
ухитрился передать в суд подделанные документы об этом ущербе и из гражданского
иска против Животкова угодил в уголовный процесс против себя самого.
К Арзамаскину Тушинский районный суд отнёсся снисходительно, но неправедно заработать не дал. Напротив, оштрафовал на сорок тысяч рублей.
Этот эпизод ярко характеризует личность серийного дизайнера, краснодеревщика и, в первую очередь предпринимателя Дмитрия Арзамаскина, а также весь его бизнес.
Как и в судебном эпизоде 2020 года, всем, кто с ним взаимодействует, стоит максимально внимательно смотреть на документы. В конце концов, катер и четыре семейных автомобиля, включая Порше, Мерседесы и другие, зарегистрированные на супругов Арзамаскиных, не купили себя сами, а потребовали активной и неравнодушной работы с клиентами.
Но лучшая стратегия взаимодействия с ТопДом, наверное – не взаимодействовать с ТопДом.
Компания Zilli interiors, она же ООО "ТопДом” не выглядит надёжным исполнителем заказов на производство дорогой мебели. Впрочем, она вообще не выглядит надёжным исполнителем каких-либо заказов. Она функционирует в известной стилистике криминальных колл-центров, которые то БАДы пенсионерам продают, то службой безопасности Сбербанка представляются.
Факты, представленные в статье, говорят сами за себя – группа лиц, как мы видим, на протяжении многих лет просто создает иллюзию солидного импортёра или производителя мебели. Но фактически на месте якобы процветающего и креативного бизнеса – телефонная линия и пачка сайтов, при разработке которых ещё и копирайтеров норовят обмануть.
В неспокойной российской экономической ситуации последнее дело – связываться с такими людьми. Разумеется, вложить избыточные рубли в дизайн интерьера, ремонт, в покупку мебели для владельца помещения сейчас вполне рациональная идея. Но поддерживать нужно реальных российских производителей, а не вот такие многолетние живопырки.
На вопрос, вынесенный в подзаголовок статьи, можно ответить, что никто не может сохранить доброе имя и доверие клиентов, если их нет. А то, что их нет – факты говорят сами за себя. Мы потратили целых два дня на расследование деятельности господина Арзамаскина. Возможно, наша работа окажется кому-то полезной, сократив сложность расследования до того, чтобы просто набирать в Яндексе "ТопДом” или "Дмитрий Владимирович Арзамаскин”.
«Деконструкция мебельного рынка» закончилась полной деконструкцией конкретного сомнительного бизнеса.