Деконструкция мебели от Zilli interiors

Сумеет ли "производитель” мебели с неоднозначной судебной практикой Zilli interiors сохранить доброе имя и доверие клиентов?

Этот вопрос стал финалом журналистского расследования, которое наше издание провело по случайному поводу.

Нас заинтересовал российский рынок элитной заказной мебели. Вещь это распространённая, производится в широком ценовом диапазоне. Российские производители дешевле зарубежных, но определяющей для стоимости является древесина, наиболее дорогие сорта которой импортируют. Чем дороже и качественней материал – тем дороже результат.

Сроки поставки качественной древесины в Россию составляют два или три месяца. В обычных условиях. Но западные санкции ударили по логистике и по мебельному рынку.

Сейчас многие обладатели рублёвых накоплений бросились искать защитные активы, в первую очередь, вкладывая деньги в недвижимость. Те из собственников жилья, которые изначально купили его в инвестиционных целях – ускоренными темпами вкладываются в ремонт.





Поставки зарубежных материалов для ремонта и производства мебели встали. И сейчас многочисленные заказчики мебели и отделки помещений оказались в интересной ситуации – предоплату за ремонт, декор и мебель внести можно. А получить внятные гарантии, что ремонт будет произведён вовремя, а мебель действительно будет получена – нельзя. В таких обстоятельствах логично обратиться к чисто российским производителям, умеющим работать с чисто российскими материалами.

Исследуя рынок, мы обращали внимание на тех производителей, которые сами декларировали, что у них всё хорошо. Так наш взор упал на компанию Zilli Interiors.

Ничто не предвещало подвоха

Звонок по телефону, указанному на сайте, первоначально успокоил. Уверенный женский голос сообщил, что компания работает ритмично и уверенно, собственное производство в России, материалы для производства мебели уже лежат на российском складе, заказов много и за мелочь, такую как набор стульев (такова была расследовательская легенда), компания старается не браться, но могут сделать исключение и поставить в очередь на условиях частичной предоплаты...

В целом подход стандартный, вопросов не вызвал. Но возникло понятное желание почитать побольше об этой торговой марке, изучить отзывы.

И тут – началось

Бренд Zilli – известный. Во-первых, есть известная марка дорогой одежды и аксессуаров. Во-вторых, есть международная мебельная компания из Италии Zilli Home.

Мы решили убедиться, что существует ли реальная связь между российской торговой маркой Zilli Interios с собственным российским производством и офисом в Химках и "итальянским” поставщиком Zilli Home.

Это было легко. Никто ничего не скрывал, весь расчёт – на невнимательность покупателя.

Оказалось, что российский клон мировой фирмы – это всего лишь клон. Сайт https://zilli-interior.ru/напрямую связан с еще двумя сайтами https://www.krasdom.com и https://www.topdom.ru/ . И все они объединены личностью их реального владельца – Дмитрия Владимировича Арзамаскина.

Его присутствие в бизнесе вполне открыто показано на некоторых из сайтов. Вот, например, на этом сайтеон прописан как один из руководителей компании, на этом – для клиентов заботливо опубликованы реквизиты уже не существующей компании Арзамаскина. Он её отправил ликвидироваться ещё в 2020 году на фоне идущего против нее арбитражного процесса, да так и забыл сообщить посетителям сайта, что они имеют дело с юридическим трупом.

Мы публикуем фото героя, чтобы, столкнувшись с ним в реальной жизни Вы его узнали и не перепутали с кем-то ещё.





Легенда начинает сыпаться

Вот персонал компании Дмитрия Арзамаскина на одном из сайтов. Вот – на другом. Продолжающая работать (вторая из двух учреждённых им) компания ООО "Топдом"существует пятый год, хотя на сайте говорится о том, что компания «20 лет на рынке». На обоих сайтах говорится, что в компании трудятся десятки сотрудников. Но на самом деле официальная среднесписочная численность сотрудников Арзамаскина за 2020 год – 12 человек, а годовая выручка компании 17,1 млн руб., средняя зарплата, включая НДФЛ – 17 740 рублей. Данные за 2021 ещё не видны – возможно, компания тянет со сдачей годового баланса.



20 лет на рынке возможно и было, но только если в качестве наёмного сотрудника в других компаниях. У собственного же бизнеса господина Арзамаскина легенда стремительно рушится.



Уже не только легенда о маленькой столярной мастерской из итальянской Брианцы, но и легенда о группе профессионалов-единомышленников, расположенных в городе Химки, рассыпается в пыль.





Ещё немного – и мы обнаруживаем, что, на самом то деле – нет ни особого бизнеса, ни собственной производственной базы.





Ну какой, простите, бизнес, у фирмы с официальным месячным оборотом, не превышающим 1,4 млн. рублей, которая, по собственным утверждениям занимается и поставками мебели, и разработкой дизайн-интерьеров, и строительством загородных домов и поставкой оборудования для детских площадок? Делим эту сумму на число сотрудников и получаем 118 тысяч рублей в месяц до налогов на одного сотрудника. Тут и его зарплата и все остальные накладные расходы фирмы, включая покупку мебели и материалов, которые потом продаются в проектах.

Картина не вяжется с богатыми интерьерами и дорогими предметами мебели, фотографии которых опубликованы на сайтах Арзамаскина. Выглядит это всё так, что, на практике, и мебель, и интерьеры, показанные на сайте компании, ею не заказывались. Да и реальное происхождение фото уже начинает вызывать вопросы. Широко известна практика, когда разработчики онлайн-магазинов копируют свой контент у конкурентов. Суммарная стоимость представленных в каталогах Дмитрия Арзамаскина предметов мебели и интерьеров даже по первому взгляду существенно превышает обороты его бизнеса за весь период его официального существования.

Конечно, можно предположить, что вся компания является, по сути дела, колл-центром. Он связывает заказы между клиентами и нанимаемыми на рынке фрилансерами-производителями. Обороты там, наверное, большие, но, видимо, все платежи осуществляются налом, поэтому в отчетности ничего не отражается.

Мы попробовали проверить эту гипотезу – и, опять же, очень быстро нашли ей подтверждение – кажется, еще 14 лет назад эти люди работали по этой схеме без какого-либо юрлица.

Заголовок форумного сообщения дизайнера Дениса Чигидина от 2008 года "компания «ТопДом» – КИДАЛЫ!!!” намекает нам на то, что, возможно, Дмитрий Арзамаскин был в чём-то честен, когда сообщал о двадцатилетнем присутствии на рынке. Автор сообщения – не новичок на этом форуме, он зарегистрировался там за пару лет до печальной ситуации с неоплатой его работы представителями www.topdom.ru/, так что вряд ли можно считать, что это сообщение – фальшивка, сделанное с подставного аккаунта.

Как минимум 14-й год своеобразного "присутствия ТопДом на рынке” мы увидели.

Правда, встаёт вопрос о том, насколько можно доверять поставщику интерьеров, который обманывает своих исполнителей. Вот что они пишут: "...мы работали над двумя проектами, первый был успешно сдан. Над вторым работа затянулась на полгода, потому как заказчица постоянно вносила правки (а это нарушало те условия нашего сотрудничества, на основе которых я согласился работать) .Я пошёл им на встречу и внёс очередные изменения, которые по их словам были последними. После чего проект был якобы завершён[...] руководство связалось со мной и в сопровождении нецензурной лексики на повышенных тонах мне рассказали о моей некомпетентности, о том, что у меня нет портфолио, а если и есть, то работы, цитирую ,-"надёрганные", нет навыков, нет техники и знаний. В финале беседы меня оскорбляют последними словами и высылают. Естественно, о выплате оставшейся суммы и речи с их стороны быть не могло...”

Представитель компании в переписке не появился и никак не прокомментировал ситуацию. Но, по прошествии 5 лет после первой жалобы, уже в 2013 году, высказалась ещё одна обманутая сотрудница-копирайтер: "Добрый день! У меня тоже с этой компанией вышла неприятная история.Меня обманули при устройстве на работу в компанию "Красивый дом" (еще они называются ООО "ТопДом").[...] Заверил, что фотографии для моих статей есть возможность покупать в Фотобанке, на деле -

ничего подобного! Они оказались не готовы платить за уникальные фотографии, и мне было поручено тырить фотки из недр интернета...”. Получается, что даже фотографии, которые ТопДом ставит на свои сайты, никакого отношения к работе компании не имеют.

Отзыв, добавленный ещё через 2 года: " Мало того, почти все проекты на топдом.инфо - просто краденые. Один господин просто [украл] проекты и модели из архитектурного бюро, где работал и они их тупо перерендерили.”

А вот иные приведённые бывшей сотрудницей подробности об имеющейся в работе компании практике сознательного обмана клиентов, которая обсуждается между менеджерами по продажам, вызывают уже серьёзные вопросы о личности бизнес-героя и об основной направленности его мыслей.

Мы решили исследовать вопрос подробнее и обнаружили, что...

Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Ладно там проигранное ещё в 2018 году гражданское дело, в котором некий Волков С.Б. уличил ООО "ТопДом Арт” в откровенном кидке на 640 тысяч рублей. Взяли деньги за дизайн-решение, год мариновали, ничего не сделали. Дело житейское, компании нужно на что-то существовать, снимать офис... хотя такой подход успешен не всегда – вот и в этом случае не прокатило, суд заставил ТопДом Арт вернуть деньги, да ещё и оштрафовал.

Выигранный ТопДомом по формальному критерию (раз акты не подписали – работы не выполнены, делает вывод суд) иск со стороны подрядчика уже в 2020 году тоже не стал неожиданным.

Но вот уголовный приговор в отношении господина Арзамаскина от 2009 года нас реально удивил. Уж больно статья уголовного кодекса экзотическая - 303 часть 1.Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности по гражданскому или административному делу. Как выяснилось, господин Арзамаскин, требуя возмещения несуществующего ущерба от некоего гражданина Животкова, ухитрился передать в суд подделанные документы об этом ущербе и из гражданского иска против Животкова угодил в уголовный процесс против себя самого.

К Арзамаскину Тушинский районный суд отнёсся снисходительно, но неправедно заработать не дал. Напротив, оштрафовал на сорок тысяч рублей.

Этот эпизод ярко характеризует личность серийного дизайнера, краснодеревщика и, в первую очередь предпринимателя Дмитрия Арзамаскина, а также весь его бизнес.

Как и в судебном эпизоде 2020 года, всем, кто с ним взаимодействует, стоит максимально внимательно смотреть на документы. В конце концов, катер и четыре семейных автомобиля, включая Порше, Мерседесы и другие, зарегистрированные на супругов Арзамаскиных, не купили себя сами, а потребовали активной и неравнодушной работы с клиентами.

Но лучшая стратегия взаимодействия с ТопДом, наверное – не взаимодействовать с ТопДом.

Набор стульев мы заказывать у этих людей не стали

Компания Zilli interiors, она же ООО "ТопДом” не выглядит надёжным исполнителем заказов на производство дорогой мебели. Впрочем, она вообще не выглядит надёжным исполнителем каких-либо заказов. Она функционирует в известной стилистике криминальных колл-центров, которые то БАДы пенсионерам продают, то службой безопасности Сбербанка представляются.

Факты, представленные в статье, говорят сами за себя – группа лиц, как мы видим, на протяжении многих лет просто создает иллюзию солидного импортёра или производителя мебели. Но фактически на месте якобы процветающего и креативного бизнеса – телефонная линия и пачка сайтов, при разработке которых ещё и копирайтеров норовят обмануть.

В неспокойной российской экономической ситуации последнее дело – связываться с такими людьми. Разумеется, вложить избыточные рубли в дизайн интерьера, ремонт, в покупку мебели для владельца помещения сейчас вполне рациональная идея. Но поддерживать нужно реальных российских производителей, а не вот такие многолетние живопырки.

На вопрос, вынесенный в подзаголовок статьи, можно ответить, что никто не может сохранить доброе имя и доверие клиентов, если их нет. А то, что их нет – факты говорят сами за себя. Мы потратили целых два дня на расследование деятельности господина Арзамаскина. Возможно, наша работа окажется кому-то полезной, сократив сложность расследования до того, чтобы просто набирать в Яндексе "ТопДом” или "Дмитрий Владимирович Арзамаскин”.

«Деконструкция мебельного рынка» закончилась полной деконструкцией конкретного сомнительного бизнеса.