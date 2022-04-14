 

Энергетическая стратегия РФ изменится

 

Президент РФ Владимир Путин обозначил приоритеты новой Энергетической стратегии до 2050 года.

 

"Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подход к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений. Цели вполне конкретные: везде, где это возможно, газ - либо трубопроводный, или сниженный - должен дойти до потребителя... 

Независимо от внешней конъюнктуры нужно обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке. Причем по приемлемым ценам для автовладельцев, транспортных компаний, для бизнеса, в том числе и аграрного. Все дополнительные решения на этот счет также необходимо предусмотреть...

У нас уже сверстаны и воплощаются в жизнь масштабные планы развития нефте-и газохимии. Очень важно. Нужно уделить этому особое значение, имея в виду и те нерыночные ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Нужно полностью реализовать эти проекты. Продвигаться вперед в укреплении, наращивании потенциала этих важнейших секторов экономики...

 

Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов: железнодорожных, трубопроводных, портовых, которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки - на Юг и на Восток. При этом важно смотреть на перспективу. Вместе с нефтегазовыми компаниями составить план расширения экспортной инфраструктуры в страны Африки, Латинской Америки, АТР. В том числе нужно предусмотреть строительство новых нефте-и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири. Наращивание мощности по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах - тоже очень важная задача, использование потенциала Северного морского пути".

 

 


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APN.ru