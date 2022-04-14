 

Вице-премьер Крыма допустил присоединение Херсонской и Запорожской областей

Вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что присоединение южных регионов Украины (Херсонской, Запорожской областей) возможно путём референдумов. Он выразил мнение, что если названные территории вернутся под контроль украинских нацистов -- перед Крымом снова возникнут угрозы безопасности, а проживающему в южных регионах населению грозят репрессии и физическое устранение.

«Это недопустимое развитие событий. Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Между Крымом и Донбассом создан сухопутный коридор
» Кучма уволил Березовского
» Россия ввела полный запрет на проезд украинских грузовиков
» Ехнауров считает 15% газа в украинских трубах своим
» Крым подвергся искусственному блокауту
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Энергетическая стратегия РФ изменится

  • 19:47
  • 18

Украинцами обстреляны посёлки в Белгородской и Брянской областях

  • 19:40
  • 27

Вице-премьер Крыма допустил присоединение Херсонской и Запорожской областей

  • 14:23
  • 219

В Брянской области обстрелян пограничный пропускной пункт, пострадали семеро

  • 14:19
  • 224
Теоретические основы денацификации и дефашизации

Теоретические основы денацификации и дефашизации

В подконтрольных Киеву регионах отмечается всплеск сексуального насилия

  • 22:13
  • 581
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru