ыразил мнение, что если названные территории вернутся под контроль украинских нацистов -- перед Крымом снова возникнут угрозы безопасности, а проживающему в южных регионах населению грозят репрессии и физическое устранение.

Вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил , что присоединение южных регионов Украины (Херсонской, Запорожской областей) возможно путём референдумов. Он в

«Это недопустимое развитие событий. Поэтому мы должны либо довести до конца денацификацию Украины, помочь сформировать ее в нейтральном и дружественном для России формате или обязаны южные территории защитить другим образом, чтобы там больше не ступала нога украинских нацистов».