Теоретические основы денацификации и дефашизации

Вот уже более месяца Россия проводит на Украине военную операцию, целью которой провозглашены демилитаризация и денацификация украинской нации. С демилитаризацией всё более-менее ясно. А вот для успешного проведения денацификации требуется дать ответ на вопрос, в чём заключается её содержание, в каких формах и с помощью каких инструментов она должна проводиться.

Российские политики, и российские идеологи вслед за ними, называют происшедший в 2014 г. в Киеве переворот фашистским, территориальные батальоны, на которые опирается нынешний украинский режим - нацистскими. Многие действия украинских властей сравниваются с действиями немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны. Украинский народ определяется братским русскому, но временно потерявшим ценностные ориентиры под воздействием то ли фашистских, то ли нацистских элит.

Претензий к российским политикам и идеологам за эту противоречивую риторику выставлять нельзя, поскольку даже в среде серьёзных исследователей нет единого мнения о том, что такое нацизм и что такое фашизм. Нет также научных публикаций на тему денацификации или дефашизации.





Учитывая все эти обстоятельства, сформулируем в общем виде наше представление о том, что такое нацизм и фашизм, а также проанализируем послевоенный опыт проведения денацификации и дефашизации в Европе.





Понятия фашизм и нацизм





В специальной литературе насчитывается до полусотни определений фашизма. Все они сводятся к подробному, достоверному, но неупорядоченному описанию тех или иных черт этого социального феномена. Нацизм чаще всего определяют как немецкую разновидность фашизма. Позволим себе не согласиться со всеми этими определениями из-за их расплывчатости и невозможности использования в практических целях денацификации и дефашизации.





В нашем представлении фашизм - это вид строительства нации, предполагающий деление входящих в неё народов на господствующий(«высший») и подчиненные(«низшие»). Господствующий, обычно титульный по названию, народ проводит политику экономической эксплуатации и социальной дискриминации подчинённых ему народов и использует полученные таким способом ресурсы для своего развития в нацию. «Низшие» народы, называемые обычно толерантно меньшинствами или, нетолерантно, инородцами, в результате такой политики задерживаются в социальном развитии. Провозгласивший себя «высшим» народ ограничивает возможности «низших» народов использовать свой родной язык, обучать на нём детей, развивать культуру, поддерживать свои духовные ценности. При этом «высший» народ ставит цель принудительно ассимилировать «инородцев» в состав своей нации. Те, кто не поддаётся ассимиляции, принуждаются к бегству в другие страны. Данный процесс лишения коллективной идентичности часто называют этноцидом.





Построение иерархизированной по этническому принципу нации инициируют «новые» (с точки зрения времени возникновения), фашистские (по смыслу деятельности) элиты. Они распространяют в массах фашистские идеи, опираются при этом на созданные общественные организации и партии, используют для пропаганды своих идей средства массовой информации, терроризируют несогласных. Заручившись добровольной поддержкой, запугав несогласных, фашистские элиты захватывают власть, ставят себе на службу государственный аппарат и уже с его помощью осуществляют политику систематической (институциональной) эксплуатации и дискриминации «инородцев». Однако в значительном числе случаев «старые» правящие элиты сами берут на вооружение фашистские инструменты властвования, создают под себя массовые партии, а сформированные снизу фашистские партии к власти не допускают, либо даже запрещают.





Правящие фашистские элиты извлекают личную выгоду из проводимой ими политики, но они также делятся частью полученных материальных и социальных благ с массами титульного населения. Поддерживая вводимые элитами этно-иерархические порядки, принимая отобранные у меньшинств блага, массы титульного народа трансформируются в фашистскую нацию.





Исчерпав возможности эксплуатации и дискриминации собственных меньшинств, фашистская нация начинает агрессию, захватывает и превращает в колонии другие страны, эксплуатирует и дискриминирует жителей этих стран, презрительно определяемых «туземцами».

Логика развития фашизма ведёт к тому, что на известном этапе он трансформируется в нацизм. В нацистской доктрине народы именуются расами. Нацизм как социальная практика предполагает уже не эксплуатацию, а грубое ограбление «туземцев», использование их в качестве рабов (в прямом смысле этого слова). В социальном плане нацизм ориентируется не на замедление развития и ассимиляцию, а на полное лишение этничности и изоляцию «низших» рас. Те «низшие» расы, которые не приносят «высшей» расе материальных и социальных благ подлежат физическому уничтожению. Этот процесс носит название геноцид.

Таким образом нацизм - это вид национального строительства, при котором «высшая» раса развивается не только за счёт поглощения созданных «низшими» расами материальных и социальных благ, но и путём овеществления физического поглощения «низших» рас.

Тут, для привязки к реальности, уместно вспомнить приспособление кожи, жира, пепла, золотых коронок, умерщвлённых заключенных в немецких концлагерях для нужд высшей «арийской» расы. К этого же роду явлений относятся пытки, изнасилования, порабощённых нацистами «инородцев», медицинские эксперименты, проводимые нацистскими врачами над представителями «низших» рас.





История возникновения и краха европейского фашизма и нацизма





В 1922 г. в Италии была учреждена Национальная фашистская партия. Она достаточно быстро пришла к власти и стала строить этнически иерархизированную – фашистскую -- итальянскую нацию.

В течении десятилетия партии, ставящие аналогичные цели, возникли в ряде других европейских стран. В Германии это была Национал-социалистическая рабочая партия (НСДАП), в Австрии - Отечественный фронт, в Венгрии - Партия национального единства, а затем Скрещенные стрелы, в Румынии - Железная гвардия, в Болгарии - Звено. Эти партии достаточно быстро пришли к власти и стали строить свои этнически иерахизированные нации. Развивающийся социальный феномен получил родовое название "фашизм".

В 1938 г. НСДАП в учреждённом ею Третьем рейхе перешла от эксплуатации и дискриминации этнических меньшинств к политике их ограбления, порабощения и физического уничтожения. В наибольшей степени пострадали евреи и цыгане. С расширением агрессии эту политику немцы распространила на поляков, сербов, русских, украинцев, белорусов. Все они были признаны низшей» расой. По имени немецкой национал-социалистической партии феномен получил родовое название нацизм.

Массы немецкого населения поддержали политику НСДАП, немецкая нация из фашистской трансформировалась в нацистскую.

В годы войны политику грабежа, порабощения и геноцида стали проводить не только немецкие, но, отчасти, и итальянские, венгерские, румынские фашистские правящие элиты. Их жертвами также становились представители «низших» рас. Правда, эта политика не была безоговорочно принята массами. Большое число людей продолжало придерживаться фашистских, либерально-демократических, коммунистических убеждений. То есть фашизм и нацизм сосуществовали. В Болгарии фашизм вообще не перерос в нацизм.





После разгрома Третьим рейхом всех стран континентальной Европы и начала агрессии против СССР либерально-демократические британцы и американцы объединились с коммунистической советской нацией и повели борьбу с европейскими нацистами и фашистами. Образовались Объединенные нации (Союзники).

В кровопролитной борьбе Союзники победили европейских нацистов и фашистов и оккупировали их страны. Оккупационные власти стали проводить политику трансформации нацистских и фашистских наций в либерально-демократические или коммунистические. Эта политика получила, соответственно, название денацификация и дефашизация.





Послевоенный опыт денацификации





В наиболее полном виде Союзниками была проведена денацификация немецкой нации. Немцы были лишены государственности и управлялись через Союзные контрольные комиссии(СКК) по Германии и Австрии. Политические решения СКК проводились в жизнь оккупационными войсками.

Нацистские элиты подавлялись и отстранялись от власти, инструменты их господства ликвидировались, наказанию и перевоспитанию подвергались нацистские массы.

Подавление немецких нацистской элиты реализовывалось через созданную Союзниками многоуровневую судебную систему. Она включала в себя: Международный военный трибунал (МВТ) в Нюрнберге; американские, английские, французские, советские военные трибуналы в соответствующих зонах оккупации; немецкие суды, которые комплектовались из лиц, не замешанные в нацистских преступлениях; военные трибуналы в странах, которые были оккупированы немецкими нацистами.

МВТ судил высшую немецкую политическую, военную и партийную элиту, которая была ответственна за агрессию и военные преступления, а также за геноцид других народов. Небольшой круг лиц, попавших под преследование Нюрнбергского суда был показательно приговорен к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

Немцы, совершавшие военные преступления и преступления против человечности в отношении граждан стран-Союзников подпадали под действие других военных трибуналов, действовавших на территории Германии. Лица, признанные этими военными трибуналами виновными, получали до десяти лет тюремного заключения.

Виновность нацистов в отношении собственных граждан рассматривалась немецкими демократическими судами, действовавшими под общим контролем Союзников. Эти демократические суды присуждали виновных к небольшим срокам тюремного заключения, штрафам и временному отстранению от руководящей работы.





По месту совершения преступлений в оккупированных странах немецкие нацисты судились специально создаваемыми для этого военными трибуналами. В СССР, например, военные трибуналы рассматривали преступления, совершённые немецкими военными, находившимися в плену.

Немецкие экономические элиты, поддерживавшие нацистские порядки и извлекавшие из них выгоду, наказывались конфискацией предприятий, земельных владений, личного имущества. В советской зоне оккупации эти меры применялись в широком масштабе, в западной они носили ограниченный характер.

Вторым крупным элементом системы денацификации в Третьем рейхе была ликвидация организационных структур, с помощью которых немецкая нацистская элита реализовывала свою власть.

Решениями Нюрнбергского трибунала репрессивные организации СС и СД были признаны преступными и все их члены объявлены преступниками. Эти карательные организации распускались, а их члены поголовно попадали под судебное преследование.

НСДАП и подконтрольные ей общественные организации не были записаны в преступные, но подлежали роспуску. Мягкость победителей в отношении членов нацистской партии являлась следствием того, что в ней состояло огромное число немцев и всех их репрессировать не представлялось возможным. Под репрессии попадали только партийные функционеры высшего и среднего звена.

Преступной в Нюрнберге была признана нацистская идеология, но её распространение преступлением не сочли. Это было также проявлением мягкости победителей, поскольку идеология сама по себе не существует, её распространяют люди – профессиональные идеологи, прежде всего члены НСДАП. Членами же нацисткой партии было большинство взрослого мужского населения страны.

Нацистские идеологи только отстранялись от работы во всех социальных институтах – школах, университетах, театрах, средствах массовой информации, издательствах. Подлежали уничтожению книги, журналы, газеты, фильмы, в которых излагались нацистские идеи, артефакты, в которых они воплощались.

Был объявлен запрет на использование гимна, герба, флага, девизов Третьего рейха и НСДАП. Отменялись государственные праздники, установленные нацистами. Под запрет попала нацистская галерея героев, ритуалы поклонения им, система нацистских мифов и верований. Соответствующим образом менялись топографические названия в стране.

По указанию Союзников, стали разрабатывать новые программы и писать новые учебники для немецких школ и университетов. Из-за отсутствия походящих преподавательских кадров пришлось на два года остановить образовательный процесс на оккупированных территориях.





Англосаксы (и примкнувшие к ним французы) навязывали немцам в своих оккупационных зонах либерально-демократическую, советские власти – коммунистическую идеологию. Новые духовные ценности навязывались через подбор новых кадров для работы в редакциях газет, журналов, книгоиздательств, в системе радиовещания, киностудиях, музеях, театрах. Союзники переводили на немецкий язык и распространяли свои, ключевые в идейном плане, книги, пьесы, фильмы. Оккупационные власти создавали свои клубы, центры культуры, библиотеки для немецкого населения. Практиковались «уроки» денацификации, на которых немцы, в обязательном порядке, просматривали фильмы о преступлениях нацистов, участвовали в перезахоронении жертв нацизма.

Элементом процесса денацификации в широком смысле этого слова следует рассматривать наказание немецкой нации, которая практически в полном составе поддержала свою нацистскую элиту.

Немцы были лишены всех полученных в ходе войны территориальных приобретений. Третий рейх был разделен на Германию и Австрию, лишен части коренных территорий. Немецкое население депортировали с аннексированных победителями территорий и практически со всей Европы в урезанный Фатерланд. Сам Фатерланд был разделен на западную и советскую зону, которые вскоре превратились в самостоятельные государства – ФРГ и ГДР. ФРГ была превращена в федерацию с очень широкими полномочиями входивших в нее земель.

На немцев была наложена очень значительная денежная контрибуция, часть их промышленного потенциала была вывезена победителями, часть подверглась разрушению.

Немецкие военные, участвовавшие в боевых действиях, были пленены и выполняли принудительные работы на победителей в течение несколько лет, в СССР почти десять лет.

Союзники обязали немцев принять законодательство, которое запрещало все проявления нацизма в обществе. Однако уничтожение нацистами евреев и цыган в годы войны само по себе сняло с повестки дня проблему предоставления равных прав этническим меньшинствам. Меньшинств в составе немецкой нации больше просто не было.

Интенсивная политика денацификация проводилась оккупационными властями в Германии и Австрии на протяжении десяти лет. Однако и после её окончания союзные войска остались в ФРГ и ГДР, выступали в качестве гаранта невозвращения немцев к нацизму. Из ГДР советские (российские) войска были выведены практически через полвека после окончания войны, американские оккупационные войска находятся в объединённой Германии до сих пор.

Австрийские немцы объявили своё государство нейтральным и демократическим, чётко придерживались взятых ими на себя обязательств. Это позволило им с 1955 г. жить без надзора оккупационных войск.

Послевоенный опыт дефашизациии





В ходе войны Союзники договаривались, что все поддерживавшие немецких нацистов нации будут наказаны. Для этого на их территории планировалось создать СКК для надзора за оккупированными нациями, международные военные трибуналы, подобные Нюрнбергскому, военные трибуналы союзных стран для преследования преступников. Однако к концу войны интересы Союзников в установления контроля над итальянской, венгерской, румынской, болгарской элитами, и нациями возобладали над желанием наказать их за совершённые преступления. Было принято решение примерно наказать небольшую часть фашистских правящих элит с тем, чтобы через остальную часть управлять массами и проводить их дефашизацию. Соответственно, выбиралось достаточно мягкое наказание для этих фашистских наций, на факты проведения ими нацистской политики не акцентировали внимания.

Всё началось с Италии. В середине 1943 г. англосаксы освободили юг страны. Фашистское руководство в Риме капитулировало и послало подконтрольные ему воинские части воевать с Третьим рейхом. С немцами также стали сражаться отряды итальянского Сопротивления.

Взамен перехода на сторону Союзников итальянская нация получила право на сохранение своей государственности. Сохранились её символы: флаг, герб, гимн, галерея национальных героев, традиции поклонения им. Сохранилось самостоятельное правительство итальянской нации, хотя его состав изменился.

Англосаксы поручили новому итальянскому правительству провести дефашизацию страны. Правительство приняло акты о роспуске Национальной фашистской партии, палаты фашей и корпораций, заменявшей парламент, Большого фашистского совета, фашистского трибунала по защите государства, фашистских органов управления и контроля над экономикой. Были отменены принятые фашистами дискриминационные законы.

Новое итальянское правительство создало также специальную комиссию по чистке государственного аппарата. Было определено, кто подлежит чистке: высшее фашистское руководство, партийные функционеры и лица, состоявшие в партии. В состав комиссии по чистке вошли лица, которые сами занимали высокие посты при фашистском режиме. Комиссия уволила небольшое число наиболее одиозных чиновников. Экономические элиты, сотрудничавшие с фашистскими властями, преследованию не подвергались, их имущество не национализировали.





В Италии изначально была создана СКК, союзнические военные трибуналы. Они преследовали военных преступников и тех, кто совершал преступления против человечности. Советские представители в эти оккупационные политические институты не допускались.

После капитуляции итальянского правительства в Риме перед Союзниками часть итальянских фашистов перешла на сторону немцев. Они создали новую Республиканскую фашистскую партию и учредили новую Итальянскую социальную республику(ИСР) на севере страны. Республиканская фашистская партия и её военизированное подразделение - Чёрные бригады - стали проводить чисто нацистскую политику. В частности, они депортировали евреев в Германию, где те подвергались уничтожению.

После войны СКК распустила фашистскую милицию, политическую полицию, армию, Республиканскую фашистскую партию, фашистские корпорации и профсоюзы, действовавшие на территории ИСР, приступила к преследованию лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.





Однако вскоре СКК передала власть в руки временного правительства Италии. Уже это правительство проводило суды. Осуждено было большое число фашистов, но это были достаточно случайные люди. Высокопоставленные персоны наказания избежали. Решения судов были достаточно мягким и большинство осуждённых было амнистировано через год после вынесения приговора. Преступления, совершённые итальянскими фашистами за пределами Италии (а именно там совершались основные акты геноцида), судами не рассматривались.

Фашистская идеология, равно как фашистская символика в стране были запрещены. Однако масштабные чистки социальных институтов от фашистской элиты не проводились.

В 1946 г. в Италии были проведены демократические выборы, на которых к власти пришли либерально-демократические элиты. Они свернули процесс дефашизации и даже повели борьбу с набравшими силу коммунистическими элитами, прибегая при этом к помощи бывших фашистов.

Формально в Италии были приняты законы, провозгласившие равенство всех проживающих в ней народов, но меньшинства не получили право на сохранение собственного языка, образования, культуры. Это наиболее наглядно проявилось в отношении прожившего в Южном Тироле немецкого меньшинства, которое полвека после окончания войны добивалось признания права на сохранение своей этнической идентичности.

По решению Союзников, итальянская нация лишилась территориальных приобретений, сделанных во время войны, но практически все коренные территории остались в её владении. Итальянцев депортировали из колоний в метрополию. Итальянские солдаты были освобождены из советского плена сразу после окончания войны, итальянские офицеры получили в наказание десять лет заключения в советских лагерях. Союзники назначили Италии к уплате небольшую контрибуцию в пользу пострадавших от её оккупации наций.





В качестве гаранта невозвращения к фашизму американцы оставили в Италии свои оккупационные войска. Эти войска присутствуют на территории страны до настоящего времени.

В Венгрии в конце 1944 г. на освобожденной советскими войсками территории было создано Временное национальное правительство. То есть государственность венгерской нации была сохранена. Венгры сохранили свой флаг, герб (из него только был убран крест Партии скрещенных стрел), гимн. За венграми было сохранено право создавать свое правительство. Именно Временное правительство приняло решение о чистке армии от фашистских элементов, о роспуске королевской жандармерии, о конфискации имущества активных сторонников фашизма. Это несмотря на то, что основная часть венгров продолжила воевать на стороне немцев до окончания войны.

Для управления оккупированной территорией в феврале 1945 г. в стране была создана СКК, но англосаксы в неё не допускались. СКК в своей деятельности опиралась на советские воинские части. Советские военные трибуналы преследовали венгерских фашистов, которые совершали преступления на территории СССР. Венгерские офицеры находились в советском плену на протяжении десяти лет.

Сразу после окончания войны прошли выборы, на которых к власти пришли либерал-демократы. Вскоре их сменили коммунисты. Коммунисты вычищали из государственного аппарата и социальных институтов тех, кто реализовывал политику построения венгерской нации на принципах этнической иерархии. Массы перевоспитывались в духе коммунистических ценностей, в том числе им прививался интернационализм.





Преследование фашистов, совершавших преступления в самой Венгрии занимались местные Народные суды. Суды действовали до 1950 г. и привлекли к ответственности не очень большое число виновных, относительно масштабов уничтожения в стране евреев и цыган.

На венгерскую нацию были наложены небольшие репарации. Венгрия оставалась в границах 1938 г. Захваченное Будапештом в 1939 г. у Словакии Закарпатье отошло в пользу СССР. Венгерское население было депортировано из Чехословакии, Югославии и Закарпатья в метрополию. Произошел обмен населением с Румынией. Немцев из Венгрии депортировали в Германию.

Уничтожение евреев и цыган, депортации немцев, румын, украинцев сняли с повестки дня вопрос об эксплуатации и дискриминации этнических меньшинств в Венгрии. Небольшое число оставшихся «инородцев» было венграми втихую ассимилировано, несмотря на принятые законы о равенстве всех народов.

После войны на территории Венгрии десять лет размещались советские оккупационные войска. Вывод этих войск привел в 1956 г. к попытке совершить фашистский путч. Советские военные были вновь введены в страну и служили гарантом невозвращения венгерской нации к фашизму вплоть до распада СССР.





В августе 1944 г. фашистские власти в Бухаресте заявили о прекращении военных действий против СССР и заключили с ним перемирие. Румынские воинские части стали, в контакте с советскими частями, воевать против немцев.

Для управления оккупированной Союзниками территорией в сентябре 1944 г. в Румынии была создана СКК. Англосаксов в неё не допустили. Советские военные трибуналы преследовали румын, совершавших преступления на оккупированных ими советских территориях.

Государственность румынской нации была сохранена. В символическом плане это выразилось в сохранении её флага. В реальном плане это выражалось в приведении Союзниками к власти сразу по окончанию войны правительства национально-демократического блока. Именно это правительство приняло закон о чистке государственных органов от фашистских элементов. По этому закону к судебной ответственности было привлечено относительно небольшое число виновных. После прихода к власти коммунистов чистки продолжились, но тоже не приняли масштабного характера. На коммунистов легла основная нагрузка по дефашизации румынской нации.

Румыния после войны возвращалась к границам января 1941 г. Союзники передали ей от Венгрии Трансильванию. Бессарабия и Северная Буковина остались в составе СССР. Южная Добруджа осталась в составе Болгарии. Это была плата болгарам за то, что они не участвовали в агрессии против СССР, а на последнем этапе войны сражались с немцами.

Немцы, венгры и болгары были депортированы из Румынии в свои материнские государства. Вместе с уничтожением фашистами евреев и цыган в годы войны это позволило снять с повестки дня вопрос об эксплуатации и дискриминации этнических меньшинств.

Румынскую нацию обязали по итогам войны выплачивать относительно небольшие репарации.

С территории Румынии оккупационные войска были выведены вскоре после окончания войны. Попыток восстановления фашизма в ней не наблюдалось.

В Болгарии процесс дефашизации проходил по венгерской и румынской схеме, только в ещё более лёгкой форме.

Выводы





1. Фашизм представляет собой вид национального строительства, предполагающий существование «высшего» и «низших» народов, эксплуатацию и дискриминации первым вторых с целью их ассимиляции. При фашизме осуществляется этноцид меньшинств.

2. Нацизм - это вид национального строительства, предполагающий существование «высшего» и «низших» народов, которые получают название расы. «Высшая» раса осуществляет ограбление, порабощение, лишение этнической идентичности «низшие» расы. «Высшие» расы не ассимилируют, а изолируют «низшие» расы в целях их более эффективной эксплуатации, а непригодные для порабощения и не приносящие материальных благ «низшие» расы подлежат физическому уничтожению - геноциду.

3. Как фашистские, так и нацистские элиты ведут свои нации к внешней агрессии, поскольку не способны обеспечить их материальными и социальными ресурсами иным образом, чем эксплуатация, ограбление и дискриминация «инородцев». Нацистские элиты в ходе агрессии представляют собой особую угрозу, поскольку осуществляют геноцид «инородцев».

4. Опыт Второй мировой войны говорит о том, что агрессия фашистов и нацистов может быть остановлена только силовыми усилиями либерально-демократических и коммунистических наций, которые строятся на основании равенства входящих в них народов.

5. Проведение денацификации предполагает временное лишение нацистской нации субъектности. Для управления ею внешними силами создаются специальные политические органы управления - контрольные комиссии (КК). КК реализуют свои решения через военные части, осуществляющие оккупацию. КК учреждают военные трибуналы, которые отстраняют от власти и привлекают к суду нацистские элиты, ликвидируют инструменты их господства.

Денацификация масс предполагает чистку социальных институтов от нацистских элементов, навязывание им либерально-демократической или коммунистической идеологии, которые предполагают построение нации, в которой все народы обладают равными правами.

Нацистская нация наказывается за совершенные ею преступления аннексией части территории, депортациями населения из других стран в материнское государство, принудительным трудом военнопленных, наложением контрибуции.

Денацификация проводится длительное время и все это время продолжается оккупация страны, титульный народ которой выбрал нацистскую модель национального строительства.

6. При дефашизации нация не лишается государственности, ее правящие элиты остаются у власти и сами проводят чистку своих рядов от фашистов, демонтируют фашистские инструменты властвования, проводят дефашизацию масс. Делается это посредством системы национальных судов.

Создаются Контрольные комиссии, которые следят за деятельностью национальных элит по дефашизации. Гарантом проведения этой политики служат оккупационные войска. Военные силы служат гарантом невозвращения к фашизму и находятся на оккупированной территории длительное время.

Военные трибуналы победителей создаются, но они ведут преследование только тех лиц, кто совершал военные преступления и преступления против человечности в отношении граждан(народов) страны, проводящей дефашизацию.

У фашистской нации аннексируются территории, на которых проживают этнические меньшинства. Они переходят в состав материнских наций вместе с населением.

7. Опыт говорит о том, что фашизм исчезает не столько в силу политики дефашизации, проводимой бывшей фашистской элитой, сколько по причинам уничтожения этнических меньшинств во время войны, их депортаций после войны, а также аннексий у фашистского титульного народа территорий вместе с населяющим их «инородным» населением. Опыта успешной автономизации или федерализации полиэтнических наций в послевоенной Европе не было.