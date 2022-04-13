 

В подконтрольных Киеву регионах отмечается всплеск сексуального насилия

Заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности ООН заявил:
"Мы отмечаем резкий всплеск случаев сексуального насилия на подконтрольных украинскому правительству территориях. Убеждены, что такие преступления требуют решительного осуждения и самого сурового наказания, а не замалчивания, как это предпочитают делать на Западе".

В качестве примера была приведена информация: 7 марта в районе шахты "Коммунар" в Донецком регионе военнослужащие Донецкой Народной Республики, прибывшие разминировать территорию, обнаружили захоронение, в котором лежали тела четырёх женщин. Экспертиза показала, что перед смертью их пытали и насиловали, одна из жертв была беременной. В этом районе базировался отряд нацбатальона "Айдар" (запрещён на территории РФ).

28 марта в здании школы № 18 Мариуполя, где был дислоцирован батальон "Азов" (запрещён на территории РФ), было обнаружено тело подвергнутой пыткам девушки. В ряде случаев на украинской территории подозреваемых в мародёрстве женщин обнаженными привязывали к столбам и избивали.


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APN.ru