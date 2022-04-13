Заказы Томского госуниверситета из-за санкций выросли в сто раз

Заказы в ИХТЦ поступают из нефтегазового сектора, от пищевиков и производителей бытовой химии.

Число заказов Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) Томского государственного университета выросло в сто раз из-за экономических санкций.

Чаще всего компании запрашивают вещества, связанные с водоподготовкой, пеногасители, присадки для топлив, микроудобрения, катализаторы.

«Наверное, невозможно сделать всё, но у нас в стране самая дешёвая в мире энергетика, самая широкая сырьевая база. И мы должны это производить, потому что это жизненно важно и потому что на этом можно зарабатывать и продавать это на глобальном рынке, делая зависимыми другие страны от нас, а не наоборот», — сказал директор ИХТЦ, исполняющий обязанности декана химического факультета ТГУ Алексей Князев. На данный момент ИХТЦ масштабирует сорок технологий и уже начал работу над восемью новыми продуктами.