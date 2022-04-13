Нам противопоказано заключать мир с правительством Зеленского.

Памятка для Путина





Основная тема дня по-прежнему – т.н. «спецоперация», а по сути – русско-украинская этническая война, которую автор этих строк пророчил с середины 1990-х. Тогда мне никто не верил, называли сумасшедшим и хохлофобом. Но сегодня ясно, что прав был я, а все мои критики ошибались. Это дает мне смелость вновь выступить с оценкой событий и прогнозом на будущее. Судить о военных аспектах кампании я не могу – не специалист. А о политических (и особенно этнополитических) аспектах – могу и обязан, поскольку нередко вижу и понимаю то, чего не понимают другие.





За полтора месяца т.н. «спецоперации» стала окончательно ясна цена вопроса: на кону стоит судьба всей нашей страны, ее будущего. А также – ярко высветились основные реальные проблемы, которые спецоперация призвана решить обязательно, чтобы не обессмыслить самое себя.

Дело все в том, что до конца и повсеместно подавить процесс этногенеза на его завершающем этапе (а именно это имеет место быть на Украине) или развернуть его вспять невозможно в принципе, можно лишь ограничить территориально его распространение. В предыдущей статье я расписал все это довольно подробно.





Поэтому понятно, что никакая Украина – большая либо маленькая, которая останется на карте в конечном итоге войны, уже никогда не будет ни частью России, ни дружественной по отношению к нам страной. Не нужно строить иллюзий на этот счет, обманывать себя мечтами. Поэтому у нас тут один интерес: чтобы эта враждебная нам русофобская страна была как можно более маленькой и слабой на все времена.

Что мешает это сделать, помимо военного сопротивления самих украинцев?





Как короля играет свита





В связи со спецоперацией из России срочно побежали такие знаменитые «патриоты», как Иван Ургант, Ксения Собчак и Анатолий Чубайс. Путин недаром высказался в том смысле, что начавшаяся спецоперация раскрыла подлинное лицо нашей пятой колонны и дала долгожданный повод, чтобы с ней разобраться.





Но вот начинаешь разбираться – и что видишь? Я, например, гляжу на ближайшее окружение президента и порой перестаю понимать: кто правит Россией? Ведь короля, как известно, играет свита, она создает образ правителя в неменьшей, может быть, степени, чем он сам. И наблюдая эту самую свиту, я с огорчением отмечаю репутационные потери, которые она наносит правителю.

Вот несколько примеров.





* * *





Путин и Мединский





Ход событий показал: мы сильно недооценили противника. Точнее, вообще неправильно его оценили как такового, в целом. Это вам не блистательное и бескровное воссоединение с Крымом влегкую. Не говорю уж о том, что «Русский мир», «русская весна» предстали на освобождаемой от бандеровщины Украине в столь устрашающем виде, что объяснить, допустим, харьковчанам или мариупольцам его привлекательность стало, мягко говоря, затруднительно. Но и вообще, сейчас не 2014 год, и мы ясно видим: на сегодняшней Украине нам не рады и отчаянно сопротивляются «освобождению». Что позволяет сделать вывод: изначальная установка «освободителей» оказалась ложной.

Кто за это ответит?





На первый взгляд ответить должен лично Путин, выступивший в 2021 году со статьей «Об историческом единстве русских и украинцев», где заявил ошибочные, не имеющие оснований в современном жизненном контексте, тезисы:





«русские иукраинцы– один народ, единое целое»;

«стена, возникшая в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства» есть результат лишь «целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву нашего единства», а не естественно-исторического процесса, как оно есть на самом деле; «раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе, то какая разница, кем люди себя считают– русскими, украинцами или белорусами»; «наше родство передается из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были ибудем многократно сильнее иуспешнее. Ведь мы– один народ».





В этих прекраснодушных рассуждениях, внятных и отрадных для сердца русского человека в России (но уже отнюдь не украинца на Украине, а зачастую и не русского там), полностью игнорируются те коренные, глубокие и необратимые изменения, которые произошли с бывшими когда-то украинцами-малороссами, ставшими сегодня в своем огромном большинстве украинцами-бандеровцами. Бандеризация всей Украины зашла слишком далеко и глубоко.





Украинский народ вступил в третью, завершающую стадию этногенеза и вернуть его вспять к экзистенции XIX века нет никакой возможности. Сегодня украинцы массово, с оружием в руках и с величайшей убедительностью доказали всему миру, что они с русскими ни в коем случае не братья и уж тем более не единый народ. Тезис о триедином русском народе решительно неприемлем для современной Украины и никакая спецоперация, кроме тотальной лоботомии (шутка), тут уже не поможет, а скорее – только усугубит разделение. Что мы, собственно, и наблюдаем по ходу ожесточенных боев.





Статья Путина не убедит украинцев вернуться в легендарное русское единство, которое они отмели окончательно и бесповоротно во имя собственной национальной идентичности. Что же касаетсянаших бойцов, проливающих сегодня свою и вражескую кровь на просторах всей Украины, то трудно придумать для них что-нибудь более демотивирующее. Это что же получается: стало быть, мы стреляем в свой народ, в наших братьев, сами в себя? Какой-то жуткий абсурд, бред, сапоги всмятку.





Прочитав эту статью Путина, а потом еще узнав, что министр обороны Шойгу приказал изучить ее всему личному составу нашей армии, я пришел в ужас. Как после этого объяснить нашим солдатам и офицерами, что они должны стрелять в солдат и офицеров украинской армии? А ведь это делать придется! Я это знал всегда…





На самом деле главным тезисом нашей пропаганды должно быть совсем другое: «Бандеровец русскому не брат, а смертельный и непримиримый враг!». И этот тезис должен вначале четко и внятно прозвучать с самого верха российской власти – из уст президента Путина. Тогда его легко возьмет в работу каждый армейский или штатский пропагандист и легко воспримут наши сражающиеся воины. Но мы такого тезиса пока от нашего президента не слыхали.





Недавно я узнал, однако, что Путина не следует винить в создании ошибочной статьи – и, соответственно, ложной установки для нашей воюющей на Украине армии. Поскольку реальным автором основного текста, как мне сообщили знающие люди, которым я верю, являетсяпомощникпрезидентаВ.Р.Мединский. Если так, то это меняет дело, у меня немного отлегло от сердца. Ибо: пусть Путин излишне доверился Мединскому (возможно, не только ему) в украинском вопросе, но он, как человек доступный голосу рассудка, может под воздействием суровой действительности принять и более трезвую позицию. Не все потеряно.





А вот в отношении Мединского, возглавившего нашу делегацию на мирных переговорах с Украиной, у меня, напротив, сильно возросло беспокойство. Ведь он, надо думать, искренне изложил в той злополучной статье свои убеждения. А это значит, что им будет подсознательно двигать стремление к замирению поскорее и любой ценой с украинцами, составляющими с нами якобы единый народ! Собственно, это стремление уже ярко проявилось в стамбульском эпизоде переговоров. Если и дальше эти переговоры останутся в руках человека, мотивированного подобным образом, – быть беде.





Нам противопоказано заключать мир с правительством Зеленского, потому что: 1) оно недоговороспособно и легко нарушит любые договоренности, когда сочтет нужным, и тогда власть недобитой бандеровской идеи, несокрушенного бандеровского государства только укрепиться и примет самые жесткие черты; 2) у России навсегда окажутся связаны руки в отношении Украины, гарантами независимости которой станут все наши враги с Запада, у которых Украина будет всегда права, а Россия всегда виновата; 3) мы не сможем довести до конца наши главные, заветные цели – демилитаризацию и денацификацию Украины и получим на веки вечные опаснейшего врага на нашей границе, который будет только усиливаться год от года.





Нет, нам нужен не просто мир, а Победа для нас и безоговорочная капитуляция для Украины. И последующий полный контроль над ее территорией и судьбой. На долгие десятилетия, на два-три поколения новых украинцев.





Достаточно посмотреть, как ведет себя Мединский перед СМИ по ходу переговоров, чтобы понимать: с ним мы этих целей не добьемся никогда. Если только его не используют как отвлекающий маневр, в чем смысла очень мало, поскольку обмануть Запад все равно не удастся, а внести смятение у умов россиян – запросто.





Не могу подсчитать ущерб, который от всего этого абсурдного и ненужного переговорного процесса несет имидж лично Путина!





Путин и Шойгу





Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании29 марта:освобождение Донбасса является-де главной целью военной операции на Украине в настоящее время.Тем самым в отношении целеполагания спецоперации он косвенно опроверг президента Путина, который на первое место поставил – и совершенно правильно – демилитаризацию и денацификацию Украины. Потому что только эти две цели позволяют решить в целом проблему русско-украинских отношений. А вот от судьбы Донбасса эта проблема никак не зависит вообще. Будет ли освобожден Донбасс, войдет ли он в состав России – все это не только не решит, но даже усугубит проблему. Которая не может быть решена вне демилитаризации и денацификации Украины.





Хочется задать вопрос: почему Шойгу позволил себе переиначить цели и задачи, поставленные ему главнокомандующим? Почему решился поправить Путина? Кто дал ему такое право и почему Путин, в свою очередь, не выступил с опровержением, не поправил своего министра обороны? Разве это дело министра – определять цели спецоперации?





А чего стоила вышеупомянутая инициатива с поголовным изучением написанной, как я предполагаю, Мединским статьи, демотивирующей нашу армию в русско-украинском конфликте? Поистине медвежья услуга. Не могу судить о военной составляющей спецоперации, но хотел бы в указанной связи задать пару вопросов.





Обратим внимание: как много говорится с наших экранов о различных гуманитарных проблемах войны и о наших акциях на данном поприще. А между тем победа творится отнюдь не в гуманитарных коридорах, а на полях сражений. Неколебимо стоя на позиции гуманизма в войне (что само по себе противоестественно), мы обретаем лишь сомнительное преимущество – имидж, репутацию. Эта прикраса предназначена, с одной стороны, для внешнего мира, а с другой – для украинцев, которым потом жить под нашим протекторатом. Но внешний мир уже однозначно и безоговорочно осудил нас, и пытаться переменить его мнение – ставить мертвому припарки. Что до украинцев, тут гуманизм выглядит сомнительно, ибо мы, что называется, «рубим хвост собаке по частям» вместо того, чтобы сделать это одномоментно, решительно и быстро. Потери будут в любом случае, но что приносит в таком деле больше страданий – ответить трудно. Во всяком случае, жители Украины не спешат нас благодарить, пока наша пропаганда не промоет им мозги и не заставит понять, что истинный виновник их страданий – это их власть и они сами, построившие антирусский режим.





Словом, преимущества нашей гуманной позиции призрачны, а платим мы за них кровью наших солдат и офицеров. Мне это не кажется целесообразным.





У меня лично возникает тревожное ощущение, что у нашей армии изрядно связаны руки, из-за чего она воюет как бы вполсилы, неся при этом потери, которых могла бы избежать при ином подходе. Из-за чего и вся война затягивается и теряет предсказуемый характер. Если бы не непреклонность ополченцев Донбасса и лично Кадырова и чеченского спецназа, это было бы еще заметнее.





В особенности это касается, как мне кажется, главной задачи – уничтожения живой силы противника, его основного преимущества на сегодняшний день. Мы успешно громим инфраструктуру и базу вооружений украинской армии, но надо понимать: в живой силе она, проведя мобилизацию, превосходит нас почти втрое, а это в затяжной войне может стать решающим фактором, не говоря уже о послевоенном времени. Поэтому не надо стесняться правильного целеполагания: уничтожить саму украинскую армию как таковую. Тем более, что оружие этой вражеской для нас армии будет в достатке поставлено Западом. И уже поставляется, причем именно такое, которое способно уничтожить наше превосходство в технике: противотанковые и зенитные ракеты. Чтобы превосходство врага в живой силе стало решающим фактором войны.





Не случайно сенатор Владимир Джабаров выступил 07.04.22 г. в «Парламентской газете» с личным заявлением, что европейские эшелоны с оружием для Киева должны уничтожаться бомбами сразу после попадания на территорию Украины. Комментаторы оправдывают факт неделания этого тем, что крылатыми ракетами-де нельзя бить по неразведанным целям, поэтому движущиеся колонны техники, поступающей с Запада, для них якобы недоступны. Ну, а рокадные шоссе, железнодорожные пути и мосты, по которым эта техника поступает, тоже движутся, не стоят на месте? Или они не разведаны, не нанесены на военные карты? Почему до сих пор не перебиты все эти артерии?!





Вызывает недоумение и еще одно: почему не наносится удар высокоточными дальнобойными «Калибрами» и «Кинжалами» по голове украинских вооруженных сил и спецслужб – по Министерству обороны, по Генштабу, по офисам СБУ и разведки? Сразу все силовые структуры лишились бы единого управления, командования, стратегии обороны. Разве это так трудно сделать? Ведь эти-то цели уж точно нами разведаны. Достали же «Калибрами» Яворовский гарнизон с наемниками!





На подобный вопрос попытался ответить 26.03.22 г. бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский, который заявил, что в уничтожении высшего руководства Украины нет необходимости. «Давайте сами себе зададим вопрос: а что, мы не могли высокоточной ракетой попасть в президентский дворец по Зеленскому или по украинской Думе, или по зданию СБУ? Поверьте мне, как военному человеку, никакой проблемы нет», — процитировал генерала Telegram-канал «Пул N 3». Но объяснение Пуликовский дал, на мой взгляд, неудовлетворительное: «Должен быть… легитимный президент, который все это подпишет, согласится. Это не только для нас это нужно, не только для всего мира, но и для самой Украины. Чтобы никогда потом даже будущие поколения не сказали, что произошла какая-то нелегитимная смена власти». Интересно: волновал ли кого-нибудь в мире подобный вопрос в отношении Гитлера в мае 1945 года? И не случайно мы стремились уничтожить Дудаева и Масхадова в ходе чеченских кампаний, понимая, что с ними не о чем договариваться. В любом случае, президент Зеленский – это одно, а вся военная и полицейская верхушка Украины – это совсем другое. Исчезни она, глядишь, и Зеленский бы капитулировал.





Хочется ошибиться, но в итоге складывается впечатление, что мы все время щадим врага и хватаем самих себя за руки именно из-за той ложной установки («мы-де единый народ, народы-братья»), которую, боюсь, слишком близко к сердцу принял почему-то министр Шойгу, который и не русский, и не украинец. Однако, со времен Наполеона известно: не разбив яиц, омлета не приготовить.





Чем это может обернуться лично для Путина, если война не достигнет заявленных им целей демилитаризации и денацификации Украины, я даже боюсь предположить. Не говорю уже о том, чего будет ему стоить поражение в войне, если такое, не дай Бог, произойдет. Не раз писал я о том, что дороже всего обходятся теоретические ошибки…





Путин и Песков





7 апреля в газете «Завтра» появилась статья Алексея Иванова «А Песков точно пресс-секретарь президента России?». Там констатируется: «Дурнопахнущие заявления посыпались из-под усов Дмитрия Пескова одно за другим». Статья собрала отзывы экспертов и СМИ на счет Пескова, в ней точнейшим образом расставлены все акценты и задается главный вопрос: «На чьей стороне пресс-секретарь президента, и чьи интересы представляет?»[1].





Судя по каскаду последних выступлений кремлевского пресс-секретаря, вопрос этот не праздный. То он провозглашает сбежавшего из страны Ивана Урганта большим патриотом России, то оповещает весь мир о значительных, трагических потерях российских вооруженных сил на Украине, то объявляет увод наших войск из-под Киева и Чернигова жестом доброй воли, а то вдруг заявляет, что окончание спецоперации будет зависеть от того, согласится ли Владимир Зеленский (!) с условиями, которые выдвинула российская сторона. Но главное – что конец военной операции «мы хотим положить через переговоры», а не через победу в войне.





О том, какое отвратительное впечатление производят неуклюжие откровения Пескова, лучше всего говорит его пассаж по поводу стамубльской встречи в интервью французскому телеканалу LCI: «Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона». Что за извращенная, фальшивая логика! Ведь для обеспечения успеха на переговорах, нужно, напротив, максимально усилить давление, чтобы сам ход переговоров сопровождался каскадом сообщений о новых ужасных потерях ВСУ и победах армии России. Только так можно сделать противника более сговорчивым. Мы же сделали все наоборот!





Нетрудно представить себе, как в массовом сознании отозвался и сдержанный вопль Пескова о наших потерях, хотя по официальным данным министерства обороны они сравнительно невелики (порядка 1500 человек) и во всяком случае на порядок меньше потерь противника. Войн без потерь не бывает, но повод для подобной тихой истерики имеется, скорее, у них, а не у нас. Между тем, именно панический вопль Пескова наполняет сегодня интернет-пространство. А от этого эмоционального всплеска один шаг до вопля «Мир любой ценой!».





За подобные высказывания я бы на месте президента немедленно вышвырнул такого пресс-секретаря, обязанного озвучивать государственную, президентскую политику, за пределы Кремля, а то и куда подальше. Ибо трудно представить себе более медвежью услугу по адресу государства и президента. Чего профессиональный пиарщик, вообще-то, не может не понимать. Или нюх совсем потерял?





Тут и не захочешь, а вспомнишь, что жена Пескова, родившаяся и выросшая на Украине (в Днепропетровске), имевшая, по данным американской налоговой службы, американское гражданство, попала вмарте 2022 года под санкции со стороны США и Японии в связи со спецоперацией. Возникли проблемы и у дочериЕлизаветы Песковой, живущей в Париже и известной своим высказыванием: «Я – гражданин мира, и не могу с этим ничего поделать» и выступлением с критикой «путинского режима». Как видно, недаром в свое времяизвестный мотоклуб «Ночные волки» потребовал от Пескова принять меры к возвращению членов его семьи, проживающих на Западе, обратно на родину— в Россию, а также к отказу их от гражданства иностранных государств. Тогда Песков демонстративно не стал ничего предпринимать. А теперь, предполагаю, ему так захотелось мира в собственной семье, что он готов ради этого на любых условиях заключить мир с Украиной.





Что это: глупость или измена? В который раз задаем себе этот вопрос…





Еще раз напомню, что Песков должен пиарить и разъяснять миру позицию Кремля, лично Путина. Сравнивая слова Путина и Пескова, мы понимаем, что дело обстоит совсем не так, что пресс-секретарь явно несет вредную, опасную для имиджа Путина отсебятину. Доколе это будет продолжаться?





Путин и Громов.Многие аналитики и наблюдатели (например, Андрей Караулов) обращают внимание на пассивность нашей пропаганды на фронте и на освобожденных территориях. Вражеская, украинская пропаганда работает вовсю, наша – явно ей уступает. Ни листовок для армии нашей и вражеской, ни обращений к жителям и специальных телерадиопрограмм, вещающих на Украину… Поистине вопиющее молчание.





Караулов относит это преступное бездействие на счет засидевшегося в кремлевских кабинетах замглавы АП, отвечающего за СМИ и пиар-кампании – А.А. Громова, утратившего, по его словам, связь с жизнью. Но точно ли он ее утратил? Мне сразу вспоминается история 2017 года с закрытием телепрограммы «Русский вопрос» на канале ТВЦ. Открывалась эта программа, которую вел К.Ф. Затулин, по прямому распоряжению президента Путина. Я сам видел затулинское письмо-ходатайство, на коем рукой главы государства было начертано: «А.А. Громову. Поддержать». Но вот в кресло руководителя ТВЦ села Юлия Быстрицкая, прежде курировавшая информационные программы на гусинском НТВ,отпетая либералка, сразу невзлюбившая Затулина и его программу. В 2017 году она отказалась продлить с ним контракт. Затулин, конечно же, обратился к Громову. И что сделал этот человек, которому сам президент дал указание поддержать «Русский вопрос»? Поддержал? Как бы не так! Палец о палец не ударил, отказался вмешиваться…





Приходится предположить, что Громов, продолжая традицию Суркова, не только не отстраняется от жизни, но напротив, активно в нее вмешивается, ибо считает нежелательным развитие русского национального самосознания, не поддерживает инициативы президента в этом направлении, саботирует, ставит палки в колеса. Поэтому и фронтовая (и, скажем так, «прифронтовая») пропаганда и агитация у нас буксует, ведь без активного продвижения именно русской идеи тут не обойтись, а этого-то нашему обер-пропагандисту и не хочется. Я не утверждаю этого, но такое впечатление у меня лично складывается, увы.





Все перечисленное говорит: Путину, чтобы выиграть войну не только с внешним врагом, но и с внутренним, а лучше сказать – чтобы не потерпеть позорного поражения на украинском фронте и внутри России, пора произвести кадровую замену в ближайшем окружении. Пересмотреть штат своих помощников и консультантов, вычистив из него явных и тайных либералов-западников, недоброжелателей русского народа. Чтобы у наблюдателей со стороны невозникал вопрос: что происходит – не вертит ли хвост собакой?

А то ведь дело может и Гаагой кончиться.





* * *





В завершение я хотел бы, все же, провести мысленную черту, отделяющую короля от свиты. Что бы ни говорили и ни писали лица из его близкого окружения, смешивать их взгляды с его убеждениями не стоит, хотя соблазн такой есть.





В частности, я хочу обратить внимание на неоднократно высказанную Путиным мысль о том, что границы, временно закрепленные в 1990 годы между Россией и сопредельными республиками, вышедшими из СССР, нередко несправедливы и не могут поэтому рассматриваться как вечные и неизменные. Он говорил об этом и в связи с «Русской весной» 2014 года, и не раз позднее, в частности – в связи с недавними событиями в Казахстане. А в статье, которую я не раз поминал выше, есть фрагмент, который, я уверен, написан не Мединским, а лично Путиным, поскольку явно несет в себе отсылку к обстоятельствам биографии нашего президента. И этот фрагмент касается именно территориальной проблемы. Вот он.

«Все меняется. В том числе – страны, общества. И конечно, часть одного народа входе своего развития – в силу ряда причин, исторических обстоятельств– может в определенный момент ощутить, осознать себя отдельной нацией. Как кэтому относиться?

Ответ может быть только один: с уважением! Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Нонакаких условиях?





Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А.Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики– учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Всеже остальные территориальные приобретения– это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.





Другими словами – уходите с тем, с чем пришли. Стакой логикой трудно спорить. Добавлю только, что произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей».





Так говорит Путин. И его слова точны и ко многому нас обязывают. Я бы сказал, этот фрагмент противоречит основному посылу статьи о якобы едином народе. Потому что в этих немногих, но веских словах президента уничтожается, в полном соответствии с исторической правдой и справедливостью, самое основание нынешнего государства Украина. Да, мы признаем законность и естественную оправданность украинского этногенеза, коль скоро он зашел так далеко. Да, украинцы имеют право считать себя отдельной нацией, имеют и право на свое национальное государство. Но мы ребром ставим вопрос о границах этого процесса, понимая их нынешнюю незаконность, несправедливость и противоестественность.





Я с этим согласен на все сто процентов. Именно так все и должно пониматься, утверждаться, именно из такого понимания мы должны исходить в нашей, русской доктрине и в наших действиях! Именно за такого президента Путина я голосовал.





Но какой вывод из этого следует? Только один. Раздел Украины – неизбежность, это императив, который не обойти. Не обязательно кричать об этом, но сделать надо. Верю, что Путин это тоже понимает. Верю, что он не поддастся страшному давлению, которое на него оказывают с разных сторон, в том числе и со стороны некоторых приближенных. И пойдет до конца. Украинское (бандеровское) государство должно быть демонтировано и разделено.





Карфаген должен быть разрушен!