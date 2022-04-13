Охота на мамонтов

В момент своего наивысшего развития, когда одним прикосновением пальца к экрану очередного айфона или « отпада" человечество научилось вызывать на дом скорую, пиццу и сатану, - цивилизация слетела с катушек, оказалась отброшена на несколько витков назад и теперь на ходу учится добывать информацию собственными силами, продираясь сквозь заградительные ряды фейков уровня мастодонтов.





Имея в своём распоряжении новейшие средства связи, с мгновенным доступом к поисковым системам всех бортов, мы вынуждены делить получаемую информацию не просто наполовину, но на россыпи мелких и жалких кусочков, которые затем необходимо просеивать через дополнительные источники разной степени достоверности.





Всё это вместе напоминает охоту на мамонтов, где доисторический человек, прикрывая шкурами свои слабые и срамные места, пытается добыть себе информационное пропитание быстрым бегом, громким криком и обыкновенной дубинкой, согласно традиционной картинке из учебных пособий для младшего школьного возраста.





А что делать, если с некоторых пор даже официальная западная пресса регулярно публикует и озвучивает подробные рекомендации по распознованию фейков, в приличном количестве которых она сама же и участвует.





«С самого начала русского вторжения на Украину, в информационное пространство вбрасывается рекордное количество ложных слухов и фальшивых новостей. Будьте внимательны, проверяя источники. Не ведитесь на уже разоблачённые, но всё ещё циркулирующие фейки!» ©За истекший месяц, с такой затравкой во французских газетах вышло впечатляеющее количество статей.





Все они без исключения предлагают своим читателям ряд полезных советов по распознавaнию и отсеву ложной информации. И все до единого приводят один и тот же список самых известных, прогремевших и вопиющих фейков, «по несчастливому стечению обстоятельств» допущенных к свободному передвижению в европейской прессе.





Этот список замечателен не только наглядным подтверждением классической истины – «Дезинформация должна быть ужасающе примитивной, как рисунок дикаря»© .Есть в нём одна существенная деталь, которую стоит отметить самому, без подсказки. Чисто для развития критического мышления.





Вот самые крупные официально разоблачённые фейки, цитируемые французской прессой, с момента начала русской операции на Украине.





1. «Киевский призрак» (загадочный украинский пилот, сбивший сразу шесть русских самолётов в первый же день «вторжения»). В качестве доказательства представлена "сьёмка" воздушной дуэли, опублкиованная (кстати!) в официальном твиттере (та-дам! ...) правительства Украины (см. картинку). Видео взято (без спроса...) c сайта компьютерной игры« Digital Combat Simulator » (DCS), автор - Eagle Dynamics.





2. «Герои Змеиного острова». "Русский корабль, иди и так далее", сказали хором украинские пограничники, 24 февраля, были расстреляны, провозглашены героями, награждены посмертно лично президентом Зеленским, после чего воскресли в русском плену, не переводя дух, предстали перед камерами, живыми и откормленными, рассказали, как сдавались, а также передали привет родным и мировому сообществу.





3. Фальшивая обложка журнала "Time" с портретом Путина, стилизованного под Гитлера. Творение графического дизайнера Патрика Малдера (Patrick Mulder), опубликованное в его твиттере и с энтузиазмом подхваченное особо рьяными гражданами.





4. Президент Зеленский в футболке со свастикой. Фотомонтаж, таскаемый по сетям противниками президента Зеленского.





5. Фото юной украинки, смело поднимающей кулак перед лицом русского солдата и предлагающей ему "гоу до хоума". Подпись "Молитесь за Украину!", смайлики-сердечки. На фото - юная палестинка, Ахед Тамими, ставшая символом сопротивления "израильскому агрессору", ещё в 2012г.





6. Фото единственной «роженицы батальона "Азов" в руинах «разбомблённого русскими роддома». Модель уже рассказала свою настоящую историю на камеру, чем неприятно удивила французские СМИ и заставила их огрызаться отмазкой:"её заставили!"





7. "Девушка с ружьём в киевском автобусе": фото инстаграмщицы, опубликованное задолго до начала событий.





8. Подбитый украинской армией русский самолёт: сьёмка крушения 1993г.





9. Наконец, самый замечатeльный из всех - пролёт русских истребителей во время парада Победы над Красной площадью, запущенный в сеть, как "Захват Европы": «русские самолёты в мирном европейском небе». Этот фейк может похвастаться самым стремительным разоблачением, вызвавшем ощутимую приоcтановку всех публикуемых наспех "последних свидетельств".





Как видите, даже вполне себе ангажированная западная пресса функционирует в границах допустимой лжи и отдаёт себе отчёт в происходящем. Существенная деталь, которую стоило отметить, для развития критического мышления: из всех основных перечисленных фейков, только один (с футболкой Зеленского) может быть приписан "провокации с русской стороны".





Чтобы хоть сколько нибудь уравновесить такую вопиющую несоразмерность, обработанные обильной русофобией сети активно публикуют ролики с «местным населением, требующим ухода русских солдат», с помощью известных кричалок, или с кадыровцами, раздающими пайки «людям, не желающим, чтоб их освобождали».И в тех, и в других откpовенно проглядывается обыкновенная истерично злобная насмешка, но ни те, ни другие "русскими фейками " никак не назовёшь.





Других "русских фейков" в этой кампании, сравнимых с "киевским призраком", "Змеиным островом" или "азовской роженицей"французской прессе наскрести не удалось.А регулярно публикуемые "свидетельства анонимных жителей" о "зверствах русских солдат на Украине" дружно встречаются на читательских форумах комментами, типа : " А детей живьём они ещё не ели ?», «Белые каскина сцене новых постановок!", "Колин Пауэл воскрес ?!" и "Нам снова шьют Ирак и Сирию. Такими толстыми нитками..."





Из чего можно сделать вывод, что среднестатистический читатель жив, не так глуп и беспечен, как его малюют и не настолько подвержен повальной политической амнезии, как хотелось бы его усердным дрессировщикам.





Проблема в том, что подобного рода публикации, детально и безапелляционно разоблачающие ложь, размером с мастодонта, классически "примитивную, как рисунок дикаря", проходят в серьёзных изданиях что называется мелким шрифтом и бегущей строкой, особо не привлекая внимания ни к факту самого очередного фейка, ни к факту личного участия в дезинформации политических деятелей, размерoм с президента одной отдельно взятой страны.





Хоть сколько нибудь желающей разобраться публике приходится в буквальном смысле бегать по следу с доисторической дубинкой и выкликать достоверную информацию громким улюлюканьем над очередным разоблачeниeм.





Сама добропорядочная и непримиримая к "русской пропаганде" западная пресса извинительных опровержений не публикует. Это делают отдельные, ещё реально независимые журналисты, которым периодически удаётся пробить в нескончаемом информационном потоке редкую, но меткую брешь, срочно латаемую новыми фейками, прямо на глазах.





Всё идёт к тому, что в этой кампании единственным средством и методом безоговорочного доказательства для мирового сообщества сможет стать только принудительное рассмотрение всех фактов и улик на одном большом процессе. С принудительными "экскурсиями" на места боевой славы. После окончания военных действий. Иначе, никаким миром эту ложь уже не разгрести.



