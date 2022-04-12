Действие истекающих водительских прав продлено на три года

Правительство продлило на три года действие российских водительских удостоверений, срок действия которых истекал в ближайшие два года (таким образом, речь идёт о водительских удостоверениях, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года), это около 5 млн водительских удостоверений.

Для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, действие диагностических карт будет продлено на 12 месяцев.

Также отменена (с 12 апреля 2022 года) норма закона об ОСАГО, по которой к владельцу транспортного средства, ставшего виновником ДТП из-за неисправности его машины, мог быть применен регресс в случае отсутствия у него действующей диагностической карты.





