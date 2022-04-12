Путин: "блицкриг" провалился, англичане провели психологическую спецоперацию в Буче

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале "блицкрига" как наступления на российскую экономику:

"Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся - это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка ЦБ не выросла бы до 20%, но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки, и в общем это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах".

Тем не менее президент признал определённые трудности, как логистические, так и производственные:

"Например, нам создают проблемы с логистикой, со входами в порты, со страховкой судов и так далее... Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выделять на поддержку отдельных отраслей, мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я очень рассчитываю на рост малого и среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу и на появление новых лидеров в России. Экономика обязательно приспособится к новой ситуации".