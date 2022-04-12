 

Путин: "блицкриг" провалился, англичане провели психологическую спецоперацию в Буче

 

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале "блицкрига" как наступления на российскую экономику:

"Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся - это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка ЦБ не выросла бы до 20%, но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки, и в общем это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика и финансовая система достаточно прочно стоят на ногах".

Тем не менее президент признал определённые трудности, как логистические, так и производственные:

"Например, нам создают проблемы с логистикой, со входами в порты, со страховкой судов и так далее... Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выделять на поддержку отдельных отраслей, мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек. В этой связи могу сказать, что я очень рассчитываю на рост малого и среднего бизнеса, на инициативу, которая идет снизу и на появление новых лидеров в России. Экономика обязательно приспособится к новой ситуации".

Роструд уже объявил об отмене плановых проверок предприятий до конца нынешнего года.
 
Также президент Путин высказался по поводу произошедшего в Буче, назвав это фейком и психологической спецоперацией англичан. По словам Путина, в ФСБ переданы белорусской стороной "соответствующие перехваты, - как, кто, на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации".
 


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