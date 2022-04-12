88 НКО на Северном Кавказе получают финансирование из-за рубежа

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка призвал проверить общественные организации округа, которые получают деньги из-за рубежа:

"По данным Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО, в регионе расположено 88 некоммерческих организаций, получивших в прошлом году из-за рубежа около 300 млн рублей. Считаю целесообразным организовать тщательную проверку их деятельности, в том числе на предмет проведения ими деструктивных мероприятий в привязке к проводимой специальной военной операции".