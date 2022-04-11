 

Минобороны сообщило о пытках населения Славянска

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, боевики территориальной обороны проводят карательные рейды в Славянске под предлогом "проверки" местных жителей на любые "признаки пророссийских взглядов".
"Поводом для задержания являются обнаруженные в телефонах истории звонков с российскими номерами, СМС и мессенджер-переписки с осуждением действующего режима, подписки в социальных сетях на российские каналы и другие. Задержанных увозят в неизвестном направлении, подвергают зверским пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками (убийством, групповым изнасилованием жен и дочерей), а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов".

За избавление от мучений боевики ТРО вымогают от $500 до $1 000. Десятки задержанных граждан не вернулись домой, об их судьбе ничего неизвестно.

 

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APN.ru