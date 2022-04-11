 

Порт Мариуполя перешёл под контроль ДНР, готовится штурм "Азовстали"

 

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР взяли под полный контроль порт Мариуполя. Предстоит его разминирование

Ранее было объявлено об эвакуации 47 членов экипажей двух иностранных кораблей, блокированных в порту.

Сейчас идёт подготовка к взятию завода «Азовсталь», формируются штурмовые группы, вооружённые реактивными пехотными огнеметами.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал территорию завода «городом в городе», отметив, что она серьезным образом укреплена бетонными конструкциями. «Главная задача перед военными — блокировать полностью эту промышленную зону, уничтожить вооружения, которые крупнее миномёта 82 миллиметра, и после этого принимать решение, каким образом их выкуривать».


 

 


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