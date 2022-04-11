Высокий уровень террористической угрозы введён в Воронежской, Брянской области, на Кубани, в Крыму

Власти Брянской области ввели до 25 апреля высокий ("жёлтый") уровень террористической угрозы: жителей области попросили избегать мест массового скопления людей и носить при себе документы, удостоверяющие личность. Ранее такой режим был введён в Курской области и в двух приграничных районах Воронежской.

Также о введении "жёлтого" уровня террористической опасности объявлено на территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края и на севере и востоке полуострова Крым, в том числе в Армянске и Керчи.



