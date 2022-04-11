 

«Добыть и вывезти» - эта система рухнула!

 

Одно из самых замечательных последствий текущих событий на Украине стало то, что буквально в одночасье, по крайней мере в считанные недели, рухнула экономическая модель, которая более 30 лет душила Россию. Эту модель можно назвать «Добыть и вывезти», поскольку смысл ее состоял в том, чтобы как можно быстрее и проще выкачать из России ресурсы, продать, а прибыль перечислить в западные банки.


Эта модель экономики больше всего интересовалась природными ресурсами, такими как нефть, газ, никель, но не обходила вниманием и эксплуатацию других источников прибылей. Например, знаменитый толлинг, или выплавка алюминия из импортного глинозема, при которой алюминий принадлежал владельцу сырья, а завод получал только плату за переработку сырья, эксплуатировал сделанные при Советской власти масштабные капиталовложения в мощности по производству алюминия. Вариантов и разновидностей было много, но все они заканчивались одним – прибыли переводились в западные банки, там накапливались, оборачивались, приумножались.


 

Россия – щедрая душа!


Обычно у нас величину переводов за рубеж оценивают по оттоку капитала. Действительно, отток капитала был большой, с 1998 по 2020 год – 969 млрд долларов. Но дело даже не в этом. Статистика у нас умышленно неполная и не дающая всей картины в целом. Кроме оттока капитала в определении Центробанка РФ, были еще прямые российские инвестиции за рубежом. Что, не слышали о таких? Они были и немалые. Найти статистику о них очень трудно и только в западных источниках. С экономической точки зрения инвестированное за границей – это то, что не было инвестировано у нас, то есть наши деньги, работавшие на иностранную экономику.


Это настолько непривычное для нас явление, что у нас нет даже термина, и это явление приходится описывать громоздким выражением.

Вот и сравним, для примера, на 2013 год. В этом году отток капитала составлял 60,3 млрд долларов, российские инвестиции за рубежом – 501 млрд долларов (21,8% к ВВП России за тот же год!), а собственные внутренние инвестиции составили 387 млрд долларов в пересчете по тогдашнему курсу. В 2013 году у нас было почти триллион долларов капитала, 948,3 млрд если быть точным. Из них мы только 39,8% инвестировали у себя. Остальные 60% пошли за рубеж. Россия – щедрая душа! Добавить нечего.


При такой политике Россия, конечно, и не становилась богатой. Мы, в сущности, не слишком-то оторвались от уровня 2005 года. В рублях среднедушевые доходы в России с этого времени значительно выросли: в 2005 году – 8000 рублей, в 2013 году – 25900 рублей, в 2020 году – 42500 рублей. Но если мы пересчитаем в доллары, который обесценивался медленнее, то картина будет уже не такой благостной: 2005 – 276 долларов, 2013 – 811 долларов, 2020 – 587 долларов. Вот уже получается перелом в росте среднедушевых доходов с роста на снижение.


Стоит также добавить, что с 2005 года доллар обесценился на 33,92%. Если внести эту поправку и рассчитать среднедушевые доходы в долларах образца 2005 года, то получится следующая картина: 2005 – 276 долларов, 2013 – 648 долларов, 2020 – 388 долларов. Во-первых, за семь лет среднедушевые доходы сократились в неизменных долларах в 1,6 раза. Это, в общем, соответствует наблюдаемым экономическим явлениям. Во-вторых, с 2005 по 2020 годы, то есть за 15 лет среднедушевые доходы выросли на 112 неизменных долларов или на 40,5% к исходному уровню. Что тоже соответствует наблюдаемым явлениям, поскольку мы все же живем получше, чем в середине 2000-х годов.


Мы могли бы стать намного богаче и зажиточнее, если бы не экономическая политика типа «добыть и вывезти», в смысле получить прибыль и перечислить ее за рубеж. Не так разрушительна сама по себе продажа сырья, той же нефти и газа, как разрушительна политика использования полученных доходов, когда 60% прибыли инвестируется за рубежом, а только 40% - у себя. Мы все эти годы обогащали и развивали всякие западные страны, отказывая себе во всем.


Разумеется, что проводить такую экономическую линию могли лишь недруги России. Их у нас было и есть много, они были тщательно подобраны, обучены и поддержаны Западом, они имели деньги, их действия координировались и так далее. Это вовсе не было случайностью, поскольку западный мир после поражения СССР в Холодной войне очень не хотел возрождения России в качестве крупной державы.


Потому западный мир старался привести к власти в России, и в первую очередь в экономическом блоке, людей, которые категорически против возрождения России в качестве глобальной державы. Чтобы этого добиться, им надо было держать Россию слабой, недоразвитой, бедной, и всячески препятствовать ее развитию. Направление большей части капитала за рубеж также было частью этой политики.

Теперь все это рухнуло, причем невероятно быстро.


 

Слуг прогнали со двора


Западный мир в значительной степени сам уничтожил плоды своих многолетних усилий, когда ввел санкции против российских олигархов. Это были как раз те люди, которые многие годы верой и правдой служили западному миру и переводили туда деньги из России. За эту работу, в общем, не особо благодарную, они брали свою долю, и вот эту долю сейчас у них отобрали.


В Евросоюзе было заморожено активов подсанкционных лиц на 30 млрд евро, в том числе во Франции – 856 млн евро, в Бельгии – 2,7 млрд евро, в Италии – 880 млн евро, в Нидерландах – 516 млн евро, в Люксембурге – 2,5 млрд. евро, в Швейцарии – 7 млрд евро. Не отставали и прибалты: Эстония – 1,7 млн евро, Латвия – 100 млн евро, Литва – 19 млн евро. Это счета, имущество, недвижимость и разные радости жизни, вроде 14 яхт.

За пределами Евросоюза самый крупный объем замороженных средств пришелся на известный оффшор – Каймановы острова, в котором было заморожено активов на 7,3 млрд. евро.


Это, заметим, не активы банков и компаний, которые идут отдельным списком и там суммы значительно больше, а именно что личные средства лиц, на которые были наложены санкции. У этих людей, если говорить прямо, отобрали то, что было нажито непосильным трудом на ниве ограбления собственной родины. Решение о конфискации еще не принято, хотя разговоры об этом идут, но пользоваться уже нельзя.


В свое время западный мир в лице его разных представителей, подманивал подходящих для этой работы людей тем, что обещал им, во-первых, вхождение в круг «цивилизованных людей», и, во-вторых, универсальное право собственности на то, что они сумеют выцарапать из России и перегнать на Запад. И то, и другое, оказалось в итоге ложью. С одной стороны, этим деятелям показали кто они на самом деле – не более чем слуги, не имеющие никаких прав среди «цивилизованных людей». С другой стороны, право собственности оказалось очень даже условным, и им сказали, что они чем-то владеют лишь до тех пор, пока их поведение правильное с точки зрения западного мира.


В награду за долгую и беспорочную службу слуг прогнали со двора – вот так можно образно описать сложившееся положение с санкциями против российских олигархов.


Правда, тут не знаешь, радоваться этому или все же посочувствовать им. С одной стороны, столько раз говорилось, что вся их дружба с Западом чем-то таким и кончится, а они это старательно игнорировали. И тем не менее получили. Тут есть повод для некоторой злобной радости. С другой стороны, посвятившие почти всю жизнь разграблению своей Родины, и награжденные за это ограблением и пинком под зад, они испытывают болезненные последствия крушения всей жизни, всего мировоззрения. Это такая затяжная депрессия и тут им можно посочувствовать.


 

Врагам развиваться не помогаем


Если уж западный мир своих верных слуг прогнал со двора за неправильное поведение, то всем остальным россиянам и подавно ничего там не светит. Отсюда вывод, что теперь мы сами за себя, и должны полагаться только на свои руки, умы, на свое хозяйство и свои вооруженные силы, которые весьма успешно спецоперируют загноившуюся Украину.


Нужна совершенно другая экономическая политика, в частности, в вопросе инвестиций. В качестве основных тезисов можно предложить следующее.


Во-первых, из всех наличных инвестиционных ресурсов подавляющая часть должна инвестироваться на территории России. Должна быть составлена статистика всех инвестиций: внутренних, инвестиций России за рубеж, иностранных инвестиций в Россию. Должен составляться баланс инвестиций за рубеж и из-за рубежа, и в этом сальдо не менее 80% инвестиций должно быть в России. Лучше – больше. Лучше вообще поменьше вкладывать за границей, потому что уже не раз и не два показано, что там могут все отнять. По крайней мере инвестиции на своей территории мы можем защитить ядерным залпом.


Во-вторых, зарубежные страны надо разделить на дружественные и недружественные, и вот в отношении вторых следует придерживаться принципа – ни цента инвестиций из России. Вообще, стоит выйти из всех инвестиций в недружественных странах: продать инвестпроекты и вывести средства, продать ценные бумаги, истребовать кредиты. Врагам мы развиваться не помогаем – простой принцип.


Изменив инвестиционную политику, мы довольно быстро почувствуем резкие и позитивные изменения. Уверен, не захотим возвращаться обратно.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дерипаска предпочитает инвестировать в Нигерию
» Отмена толлинга погубит кабинет Касьянова
» "Сибирского алюминия" скоро не будет
» Россияне верят в твердый доллар
» Зависимость России от спекуляций в глобальном масштабе будет усиливаться
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

«Добыть и вывезти» - эта система рухнула!

«Добыть и вывезти» - эта система рухнула!

"Всемирная сеть эллинизма" заявила о поддержке России

  • 21:31
  • 725

В Германии тысячи людей вышли на улицы в поддержку России

  • 21:15
  • 594

Минобороны: украинцы заминировали ёмкости с хлором

  • 20:46
  • 472

В Финляндии подвели итог эксперименту с масками в школе, они оказались бесполезны

  • 20:39
  • 552

В ДНР назвали имя комбрига, предположительно виновного в массовом убийстве людей в Краматорске

  • 19:42
  • 551
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru