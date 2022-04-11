«Добыть и вывезти» - эта система рухнула!

Одно из самых замечательных последствий текущих событий на Украине стало то, что буквально в одночасье, по крайней мере в считанные недели, рухнула экономическая модель, которая более 30 лет душила Россию. Эту модель можно назвать «Добыть и вывезти», поскольку смысл ее состоял в том, чтобы как можно быстрее и проще выкачать из России ресурсы, продать, а прибыль перечислить в западные банки.





Эта модель экономики больше всего интересовалась природными ресурсами, такими как нефть, газ, никель, но не обходила вниманием и эксплуатацию других источников прибылей. Например, знаменитый толлинг, или выплавка алюминия из импортного глинозема, при которой алюминий принадлежал владельцу сырья, а завод получал только плату за переработку сырья, эксплуатировал сделанные при Советской власти масштабные капиталовложения в мощности по производству алюминия. Вариантов и разновидностей было много, но все они заканчивались одним – прибыли переводились в западные банки, там накапливались, оборачивались, приумножались.





Россия – щедрая душа!





Обычно у нас величину переводов за рубеж оценивают по оттоку капитала. Действительно, отток капитала был большой, с 1998 по 2020 год – 969 млрд долларов. Но дело даже не в этом. Статистика у нас умышленно неполная и не дающая всей картины в целом. Кроме оттока капитала в определении Центробанка РФ, были еще прямые российские инвестиции за рубежом. Что, не слышали о таких? Они были и немалые. Найти статистику о них очень трудно и только в западных источниках. С экономической точки зрения инвестированное за границей – это то, что не было инвестировано у нас, то есть наши деньги, работавшие на иностранную экономику.





Это настолько непривычное для нас явление, что у нас нет даже термина, и это явление приходится описывать громоздким выражением.

Вот и сравним, для примера, на 2013 год. В этом году отток капитала составлял 60,3 млрд долларов, российские инвестиции за рубежом – 501 млрд долларов (21,8% к ВВП России за тот же год!), а собственные внутренние инвестиции составили 387 млрд долларов в пересчете по тогдашнему курсу. В 2013 году у нас было почти триллион долларов капитала, 948,3 млрд если быть точным. Из них мы только 39,8% инвестировали у себя. Остальные 60% пошли за рубеж. Россия – щедрая душа! Добавить нечего.





При такой политике Россия, конечно, и не становилась богатой. Мы, в сущности, не слишком-то оторвались от уровня 2005 года. В рублях среднедушевые доходы в России с этого времени значительно выросли: в 2005 году – 8000 рублей, в 2013 году – 25900 рублей, в 2020 году – 42500 рублей. Но если мы пересчитаем в доллары, который обесценивался медленнее, то картина будет уже не такой благостной: 2005 – 276 долларов, 2013 – 811 долларов, 2020 – 587 долларов. Вот уже получается перелом в росте среднедушевых доходов с роста на снижение.





Стоит также добавить, что с 2005 года доллар обесценился на 33,92%. Если внести эту поправку и рассчитать среднедушевые доходы в долларах образца 2005 года, то получится следующая картина: 2005 – 276 долларов, 2013 – 648 долларов, 2020 – 388 долларов. Во-первых, за семь лет среднедушевые доходы сократились в неизменных долларах в 1,6 раза. Это, в общем, соответствует наблюдаемым экономическим явлениям. Во-вторых, с 2005 по 2020 годы, то есть за 15 лет среднедушевые доходы выросли на 112 неизменных долларов или на 40,5% к исходному уровню. Что тоже соответствует наблюдаемым явлениям, поскольку мы все же живем получше, чем в середине 2000-х годов.





Мы могли бы стать намного богаче и зажиточнее, если бы не экономическая политика типа «добыть и вывезти», в смысле получить прибыль и перечислить ее за рубеж. Не так разрушительна сама по себе продажа сырья, той же нефти и газа, как разрушительна политика использования полученных доходов, когда 60% прибыли инвестируется за рубежом, а только 40% - у себя. Мы все эти годы обогащали и развивали всякие западные страны, отказывая себе во всем.





Разумеется, что проводить такую экономическую линию могли лишь недруги России. Их у нас было и есть много, они были тщательно подобраны, обучены и поддержаны Западом, они имели деньги, их действия координировались и так далее. Это вовсе не было случайностью, поскольку западный мир после поражения СССР в Холодной войне очень не хотел возрождения России в качестве крупной державы.





Потому западный мир старался привести к власти в России, и в первую очередь в экономическом блоке, людей, которые категорически против возрождения России в качестве глобальной державы. Чтобы этого добиться, им надо было держать Россию слабой, недоразвитой, бедной, и всячески препятствовать ее развитию. Направление большей части капитала за рубеж также было частью этой политики.

Теперь все это рухнуло, причем невероятно быстро.





Слуг прогнали со двора





Западный мир в значительной степени сам уничтожил плоды своих многолетних усилий, когда ввел санкции против российских олигархов. Это были как раз те люди, которые многие годы верой и правдой служили западному миру и переводили туда деньги из России. За эту работу, в общем, не особо благодарную, они брали свою долю, и вот эту долю сейчас у них отобрали.





В Евросоюзе было заморожено активов подсанкционных лиц на 30 млрд евро, в том числе во Франции – 856 млн евро, в Бельгии – 2,7 млрд евро, в Италии – 880 млн евро, в Нидерландах – 516 млн евро, в Люксембурге – 2,5 млрд. евро, в Швейцарии – 7 млрд евро. Не отставали и прибалты: Эстония – 1,7 млн евро, Латвия – 100 млн евро, Литва – 19 млн евро. Это счета, имущество, недвижимость и разные радости жизни, вроде 14 яхт.

За пределами Евросоюза самый крупный объем замороженных средств пришелся на известный оффшор – Каймановы острова, в котором было заморожено активов на 7,3 млрд. евро.





Это, заметим, не активы банков и компаний, которые идут отдельным списком и там суммы значительно больше, а именно что личные средства лиц, на которые были наложены санкции. У этих людей, если говорить прямо, отобрали то, что было нажито непосильным трудом на ниве ограбления собственной родины. Решение о конфискации еще не принято, хотя разговоры об этом идут, но пользоваться уже нельзя.





В свое время западный мир в лице его разных представителей, подманивал подходящих для этой работы людей тем, что обещал им, во-первых, вхождение в круг «цивилизованных людей», и, во-вторых, универсальное право собственности на то, что они сумеют выцарапать из России и перегнать на Запад. И то, и другое, оказалось в итоге ложью. С одной стороны, этим деятелям показали кто они на самом деле – не более чем слуги, не имеющие никаких прав среди «цивилизованных людей». С другой стороны, право собственности оказалось очень даже условным, и им сказали, что они чем-то владеют лишь до тех пор, пока их поведение правильное с точки зрения западного мира.





В награду за долгую и беспорочную службу слуг прогнали со двора – вот так можно образно описать сложившееся положение с санкциями против российских олигархов.





Правда, тут не знаешь, радоваться этому или все же посочувствовать им. С одной стороны, столько раз говорилось, что вся их дружба с Западом чем-то таким и кончится, а они это старательно игнорировали. И тем не менее получили. Тут есть повод для некоторой злобной радости. С другой стороны, посвятившие почти всю жизнь разграблению своей Родины, и награжденные за это ограблением и пинком под зад, они испытывают болезненные последствия крушения всей жизни, всего мировоззрения. Это такая затяжная депрессия и тут им можно посочувствовать.





Врагам развиваться не помогаем





Если уж западный мир своих верных слуг прогнал со двора за неправильное поведение, то всем остальным россиянам и подавно ничего там не светит. Отсюда вывод, что теперь мы сами за себя, и должны полагаться только на свои руки, умы, на свое хозяйство и свои вооруженные силы, которые весьма успешно спецоперируют загноившуюся Украину.





Нужна совершенно другая экономическая политика, в частности, в вопросе инвестиций. В качестве основных тезисов можно предложить следующее.





Во-первых, из всех наличных инвестиционных ресурсов подавляющая часть должна инвестироваться на территории России. Должна быть составлена статистика всех инвестиций: внутренних, инвестиций России за рубеж, иностранных инвестиций в Россию. Должен составляться баланс инвестиций за рубеж и из-за рубежа, и в этом сальдо не менее 80% инвестиций должно быть в России. Лучше – больше. Лучше вообще поменьше вкладывать за границей, потому что уже не раз и не два показано, что там могут все отнять. По крайней мере инвестиции на своей территории мы можем защитить ядерным залпом.





Во-вторых, зарубежные страны надо разделить на дружественные и недружественные, и вот в отношении вторых следует придерживаться принципа – ни цента инвестиций из России. Вообще, стоит выйти из всех инвестиций в недружественных странах: продать инвестпроекты и вывести средства, продать ценные бумаги, истребовать кредиты. Врагам мы развиваться не помогаем – простой принцип.





Изменив инвестиционную политику, мы довольно быстро почувствуем резкие и позитивные изменения. Уверен, не захотим возвращаться обратно.