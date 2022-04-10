 

"Всемирная сеть эллинизма" заявила о поддержке России

 
Группа представителей греческой общественной организации "Всемирная сеть эллинизма" (насчитывает около 75 000 членов) пришла к российскому посольству в Афинах с греческими флагами и передала письмо следующего содержания:

"...Наши мысли о братском российском народе! От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан... Большинство греков стоят на стороне своих православных русских братьев и выступают против решений греческого парламента и греческого правительства. Потому что как знающие историю греки мы считаем трагической и роковой ошибкой греческого правительства считать Россию и российский народ нашим врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции. Трагической и роковой ошибкой мы также считаем приглашение для выступления в греческом парламенте нынешнего премьер-министра Украины [имелся в виду президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС], который враждебно настроен по отношению к греческому меньшинству на Украине, отрицая историческую реальность присутствия эллинизма на побережье Черного моря. По сути, на данный момент эти этнические греки Причерноморья является древнейшими жителями региона, основавшими там города и принесшими туда культуру... Но самое неслыханное из всего - это то, что представители нацистского батальона "Азов" оскорбили своим появлением [в показанном депутатам видеообращении] греческий парламент, в котором прозвучало историческое "Нет" нацизму и гитлеризму 1940 года. Правительство Греции этими решениями оскорбляет не только нас, греков, но и всю историю греческой нации. В то же время это демонстрирует максимальную нечестность и неуважение к братскому русскому народу, который всегда открывал любящие объятия страдающему греческому народу... мы прекрасно понимаем, что настоящим виновником этой войны является Запад, который в последние годы планомерно планировал и добивался раздробления России, все ближе и ближе продвигая свою военную машину к России. Мы хорошо знаем об исторических правах России, неотъемлемой исторической частью которой является Украина в географическом и культурном плане".


По мнению организации, православная Россия является "исторически важным щитом цивилизованной Европы от современного варварства и бесчеловечной метафизики западного происхождения и замысла нового мирового порядка". События на Украине являются "трагической исторической необходимостью" с целью спасения мировой цивилизации и мировой демократии от нацизма и фашизма. "По существу и для тех, у кого есть глаза и ум, чтобы видеть и понимать, Россия сегодня борется и жертвует собой за свободу всего человечества", - говорится в петиции.

Представители "Всемирной сети эллинизма" подчеркнули, что, хотя они против войны и за мир, в данный момент они "решительно поддерживают Россию и русский народ, несущий историческую ответственность за свободу для всех народов земли".


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