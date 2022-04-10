В Германии тысячи людей вышли на улицы в поддержку России
- 10.04.2022, 21:15,
- Новости
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Во Франкфурте-на-Майне приблизительно две тысячи человек (по оценке германской полиции) вышли с российскими флагами и с лозунгами поддержки президента РФ Владимира Путина.
В Ганновере состоялся автопробег из 350 машин -- в поддержку России и против дискриминации русских.
Также демонстранты выступили против западной антироссийской пропаганды.
В ряде случаев проросийским выступлениям противостояли группы украинцев.
Фотографии можно посмотреть здесь: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10704921/WAR-UKRAINE-Pro-Putin-protesters-demonstrate-Germany.html#comments