В Германии тысячи людей вышли на улицы в поддержку России

Во Франкфурте-на-Майне приблизительно две тысячи человек (по оценке германской полиции) вышли с российскими флагами и с лозунгами поддержки президента РФ Владимира Путина.

В Ганновере состоялся автопробег из 350 машин -- в поддержку России и против дискриминации русских.

Также демонстранты выступили против западной антироссийской пропаганды.

В ряде случаев проросийским выступлениям противостояли группы украинцев.

Фотографии можно посмотреть здесь: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10704921/WAR-UKRAINE-Pro-Putin-protesters-demonstrate-Germany.html#comments



