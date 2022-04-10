 

В Финляндии подвели итог эксперименту с масками в школе, они оказались бесполезны

Осенью 2021 года в Финляндии в некоторых городах (например, в Турку) были введены принудительные маски для школьников 10-12 лет. В других городах (например, в Хельсинки) этого принуждения не было. Теперь специалисты из Финского института здоровья и благополучия и Департамента здоровья и безопасности подвели итоги накопленного опыта. Был сделан вывод, что масочный режим не оказал никакого дополнительного эффекта на снижение ковидной заболеваемости школьников, несмотря на то, что осенью 2021 года в Финляндии всё ещё доминировал штамм дельта (считающийся менее заразным, чем омикрон). 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.04.04.22272833v1.full.pdf?fbclid=IwAR2pkh9YiEBYJe0I-oqgGirmJM6nJ5jiJLxsQaWc8iIVykV_41aNyWUtbEo

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