 

В ДНР назвали имя комбрига, предположительно виновного в массовом убийстве людей в Краматорске

Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ф.С. Ярошевича после удара "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, где погибли не менее пятидесяти человек. Следствием установлено, что военнослужащие 19-й ракетной бригады ВСУ по приказу Ярошевича обстреляли Краматорск "Точкой-У" из района города Доброполье, который находится в 45 км к юго-западу от Краматорска и контролируется ВСУ. 
 
Номер ракеты в Краматорске -- Ш91579 -- принадлежит той же серии, которой украинские войска обстреливали города ранее. Ш91565 и Ш91566 были ещё в 2015 году выпущены по Алчевску и Логвиново, а Ш915611 и Ш915516 — в 2022 году по Бердянску и Мелитополю.
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