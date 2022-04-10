В ДНР назвали имя комбрига, предположительно виновного в массовом убийстве людей в Краматорске

Генпрокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело
против командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ф.С. Ярошевича после удара "Точкой-У" по вокзалу в Краматорске, где погибли не менее пятидесяти человек. Следствием установлено, что военнослужащие 19-й ракетной бригады ВСУ по приказу Ярошевича обстреляли Краматорск "Точкой-У" из района города Доброполье, который находится в 45 км к юго-западу от Краматорска и контролируется ВСУ.
Номер ракеты в Краматорске -- Ш91579 -- принадлежит той же серии
, которой украинские войска обстреливали города ранее. Ш91565 и Ш91566 были ещё в 2015 году выпущены по Алчевску и Логвиново, а Ш915611 и Ш915516 — в 2022 году по Бердянску и Мелитополю.