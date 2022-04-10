Комментарии украинцев: почему надо снести памятники Пушкину

Комментарии украинцев о том, почему сносить памятники Пушкину -- это хорошо и правильно. Цитаты из соцсети Фейсбук, мера авторской грамотности сохранена.
-- "Это протест ко всему русскому, снятие стресса и перенос гнева".
-- "На***на он нам, у нас своих классиков предостаточно".
-- "Моя доця вообще не знает, кто такой Пушкин".
-- "пушкіних убрать треба. Вони вже своє віджили. У нас стільки чудових поетів і поетес".
-- "Памятники Пушкину устанавливали везде, чтоб застолбить рус культуру, как пёс метит территорию".
-- "Одна "Полтава" чего стоит, да и о славянском единстве гадко читать. Имперец".
-- "Интересно, а сколько в россии памятников Гоголю, Шевченко, Леси Украинки?"
-- "Рифмоплет, конечно, выдающийся. Но зачем ему памятники ставить? Тем более в Украине?"
-- "Украинцам не Пушкина, а весь Кобзарь нужно выучить наизусть - там вопросы, ответы, пророчества, там наш источник силы и мудрости!"
-- "А яке відношення Пушкін має до України?"
-- "Народ правильно каже: Пушкіна знести, на його місце поставити пам'ятники українським діячам, літераторам, спортсменам, бійцям тощо".
-- "Це муть і нафталін. І дітям воно не потрібне".
-- "Пушкін не просто російський класик, а співець імперії та її людожерської політики, тому йому не місце в українських містах".
-- "Что касаетсся памятникам различным Толстоевским, то да, их надо убирать. Как давно надоевший коврик в приожей, на котором поскальзываешься постояно и каждый раз говоришь себе: "в следующий раз не забыть снести на помойку". -- Я то же самое сто лет уже говорю о "русской классике". До того, как это стало мейнстримом. Просто потому, что это нафталин. Кто хочет - пусть читает, но детям оно на**р не надо. Оно скучное, нудное и мрачное. -- Дык и я про шо. НО! Единою державною мовою повинна бути українська. А детям вообще нах нужны те толстоевские с горькие пушкины, молодым "прививать" этот бред не надо. -- Это не только нафталин. Вся эта руськая классика формировала и пропитана тем самым руським миром, руським шовинизмом, так или иначе".
-- "Кого виховала велікая русская література?
Старуху біля розбитого корита, убивцю раскольнікова, нєпротівленіє злу ?
Рабське стадо, де інтелігенція, що читала усе це сциться від самої думки про опір?
Воно нам нащо?
Нам треба боротися і перемагати
Наші класики вчать цьому".