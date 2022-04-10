Комментарии украинцев: почему надо снести памятники Пушкину

-- "Что касаетсся памятникам различным Толстоевским, то да, их надо убирать. Как давно надоевший коврик в приожей, на котором поскальзываешься постояно и каждый раз говоришь себе: "в следующий раз не забыть снести на помойку". -- Я то же самое сто лет уже говорю о "русской классике". До того, как это стало мейнстримом. Просто потому, что это нафталин. Кто хочет - пусть читает, но детям оно на**р не надо. Оно скучное, нудное и мрачное. -- Дык и я про шо. НО! Единою державною мовою повинна бути українська. А детям вообще нах нужны те толстоевские с горькие пушкины, молодым "прививать" этот бред не надо. -- Это не только нафталин. Вся эта руськая классика формировала и пропитана тем самым руським миром, руським шовинизмом, так или иначе".



