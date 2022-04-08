 

Санкции против РФ оказались малоэффективны, но после окончания боевых действий не будут отменены

 

Антироссийские санкции США оказались малоэффективны, заявил американский телеканал NBC со ссылкой на "аналитику экспертов".

Так, бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО генерал Филип Бридлав заявил, что санкции навредили российской экономике и россиянам, однако не смогли поменять внешнюю политику Кремля. "Академические исследования показали, что санкции Вашингтона достигли своих целей лишь на 30-40 процентов".

Тем не менее эксперты НАТО отметили, что санкции Запада против Москвы "будет сложно отменить после окончания боевых действий".


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APN.ru