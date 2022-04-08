 

Минобр РФ учредил специальные стипендии "только для коренных малочисленных народов"

 

Минобрнауки России учредило 10 ежегодных именных стипендий по 10 тыс. рублей для студентов, "которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока и обучаются в подведомственных вузах". 

Претендовать на стипендии могут студенты второго и последующих курсов, имеющие "существенные успехи и достижения в изучении языков и культур малочисленных народов, научно-исследовательской деятельности, направленной на сохранение самобытной культуры, традиций и обычаев, организации культурно-просветительских мероприятий, освещающих традиционный образ жизни малочисленных народов и способствующих расширению доступа населения к культурным ценностям таких народов".


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APN.ru