 

Минобороны РФ раскрыло, откуда прилетела "Точка У", пущенная по вокзалу Краматорска

 

Российское Минобороны заявило, что место, откуда был нанесён удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, установлено:

"По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города... Целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины".

 


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APN.ru