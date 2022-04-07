Миронов выступил против гражданства для таджиков, а Зюганов -- против англоязычных вывесок

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести временный мораторий на предоставление российского гражданства жителям Таджикистана, обратив внимание, что в 2021 году 103 000 (14%) "новых россиян" прибыли из Таджикистана.

Миронов отметил, что подавляющее большинство приезжих таджиков не знают русского языка, культуры, традиций и не обладают даже средней квалификацией, а массовое получение ими российских паспортов объясняется коррупцией в миграционных подразделениях МВД.

Предложение Миронова заключается в том, чтобы ввести до конца 2023 года мораторий на предоставление гражданства жителям Таджикистана и за это время разобраться с предыдущими случаями: «Если гражданство получено с нарушениями, его аннулируют... И, конечно, надо посадить чиновников, нажившихся на этом безобразии».